Das Kinoabenteuer aus dem Universum von Harry Potter lockte in der Deutschschweiz 58'000 Zuschauer in die Kinos, in der Westschweiz waren es 29'500 und im Tessin gut 3000.

Das Nachsehen in der Deutschschweiz hatten der Musikfilm "Bohemian Rhapsody" (23'000) und die nach wie vor erfolgreiche Schweizer Komödie "Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse" (knapp 21'000).

"Bohemian Rhapsody" belegte auch in der Westschweiz den zweiten Platz vor "Le Grand Bain". Im Tessin blieben "The Nutkracker and the four Realms" und "Johnny English Striker Again", wenn auch weit abgeschlagen, die ersten Verfolger von "Fantastic Beasts".