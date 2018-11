Bog im Sommer der Leichenwagen von Bestatter Conrad in Aarau um die Ecke, reckte kaum einer mehr den Hals. Standen Luc Conrad (Mike Müller) und Reto Doerig (Samuel Streiff) Bratwurst kauend an Ömers Imbisswagen oder hetzte Hauptkommissarin Anna-Maria Giovanoli (Barbara Terpoorten) durch einen Park, dann war das irgendwie schon fast normal. So sehr hatten sich die Aarauer an den «Bestatter» gewöhnt. Und sahen sie dann das Endergebnis im Winter jeweils im Fernsehen, war der Stolz gross.

Ein einstündiger Film zur besten Sendezeit im Schweizer Fernsehen – so gute Werbung kann sich schliesslich keine Stadt leisten. Und auch keine Region; immer wieder zog es den «Bestatter» auch an andere schöne Orte im Kanton – vor den Augen abertausender Fernsehzuschauer aus der ganzen Schweiz und inzwischen sogar aus der ganzen Welt.

Doch jetzt wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Mit der 7. Staffel (ab 9. Januar) geht die Geschichte zu Ende. Heute Abend feiert die Staffel in Aarau Vorpremiere. Ein guter Zeitpunkt, noch einmal auf die schönsten «Bestatter»-Momente zurückzublicken. Klicken Sie sich dafür durch die Galerie oben.