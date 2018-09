Die melancholische 50er-Jahre-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" wurde jedoch der grosse Sieger der Emmy-Awards.

Neben dem Preis als beste Comedyserie gewann auch Rachel Brosnahan in der Titelrolle Midge Maisel als beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie den wichtigsten Fernsehpreis der Welt. Weitere Preise gab es am Montagabend in Los Angeles für Regisseurin und Autorin Amy Sherman-Palladino.

Die Fantasy-Serie "Game of Thrones" wurde zum dritten Mal als beste Dramaserie ausgezeichnet. Der Schauspieler des "Gnoms" Tyron Lennister, Peter Dinklage, gewann auch den Preis als bester Nebendarsteller in einer Dramaserie.