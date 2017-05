Als Gastredner sind Regisseur Quentin Tarantino und Schauspielerin Reese Witherspoon eingeladen. Auch Hawns Tochter, Schauspielerin Kate Hudson ("Almost Famous"), soll eine Rede halten.

Der 66-jährige Kurt Russell ("The Hateful Eight") ist derzeit mit dem Action-Abenteuer "Guardians of the Galaxy Vol. 2" in den Kinos. Die 71-jährige Hawn ist ab Mitte Juni an der Seite von Amy Schumer in der Mutter-Tochter-Komödie "Snatched" zu sehen. Zusammen standen Russell und Hawn in Filmen wie "Swing Shift" (1984) und "Overboard" (1987) vor der Kamera.

Sie sind seit Jahrzehnten - ohne Trauschein - ein Paar. Hawn brachte zwei Kinder in die Beziehung mit, Russell einen Sohn. Ihr gemeinsames Kind, Wyatt, ist inzwischen 30 Jahre alt.