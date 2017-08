Che bello, Locarno! Für seinen 70. Geburtstag hat sich das renommierteste Filmfestival der Schweiz herausgeputzt. Die ganze Stadt hüllt sich wieder in den gelben und schwarzen Festivalfarben, und im Sonnenschein erstrahlt das schicke neue Filmhaus PalaCinema, das sich mit seinen drei Kinosälen als zentrale Anlaufstelle für die Festivalbesucher empfiehlt. Doch der Startschuss zur zehntägigen Filmschau fiel gestern in bewährter Tradition unter dem freien Sternenhimmel auf der Piazza Grande.

Auf der gigantischen Leinwand lief dort das französische Drama «Demain et tous les autres jours» als offizieller Eröffnungsfilm. Regisseurin und Hauptdarstellerin Noémie Lvovsky und HauptdarstellerMathieu Amalric (bekannt geworden als Bösewicht im Bond-Film «Quantum of Solace») waren ins Tessin gereist, um den Film persönlich vorzustellen. Ein netter und gefühlvoller Auftakt – aber der falsche.

Der dunkle Fleck in der Schweiz

Der richtige Auftakt, einer, der weitaus mehr Zündstoff bot, fand nämlich einige Stunden zuvor statt. Wer nicht gerade damit beschäftigt war, entlang der Uferpromenade eine Glace zu vertilgen, suchte sich am Nachmittag im gut gefüllten Fevi einen Platz. Denn dort wurde – sozusagen als inoffizieller Eröffnungsfilm – jenes Werk gezeigt, das vor allem von den Schweizer Festivalbesuchern mit grosser Spannung erwartet worden ist: «Willkommen in der Schweiz», Sabine Gisigers Dokumentarfilm über den Fall Oberwil-Lieli.

Zur Erinnerung: Die Aargauer Gemeinde war im Herbst 2015 in die Schlagzeilen geraten, als ihr Präsident, der heutige SVP-Nationalrat Andreas Glarner, verkündete, lieber eine Strafzahlung in Höhe von 250'000 Franken zu leisten, als 10 Asylsuchende aufzunehmen. Er liess auch ein Haus abreissen, das den Asylsuchenden Unterschlupf hätte gewähren können. Das angereiste Fernsehteam der ARD sprach von einem «dunklen Fleck in der Schweiz».

«Als ich dieses Interview mit Andreas Glarner sah, war ich schockiert», erzählt Filmregisseurin Sabine Gisiger der «Nordwestschweiz» in Locarno. «Ich entschloss mich, Glarner zu besuchen und herauszufinden, was da dahinter ist.» Mit ihrer Idee, die Geschehnisse in Oberwil-Lieli in einem Film zu dokumentieren, war dieser einverstanden.

Gisiger filmte zwischen Herbst 2015 und Herbst 2016. Neben Glarner kommen in «Willkommen in der Schweiz» auch die Studentin Johanna Gündel, die den Widerstand gegen Glarners Nein-Politik anführte, und die Grüne Aargauer Regierungsrätin Susanne Hochuli zu Wort. Bei einigen Statements von Glarner, der bei der Premiere in Locarno anwesend war, wurde im Saal hämisch gelacht. Doch Gisiger vermeidet es geschickt, den SVP-Mann in ihrem Film einfach vorzuführen.