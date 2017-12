Nach ersten Schätzungen des "Box Office Mojo" vom Sonntag füllte der Fantasyfilm über einen mexikanischen Jungen, der auf seiner Suche nach einem Familiengeheimnis im Reich der Toten landet, die Kinokassen in den USA und Kanada mit weiteren 26,1 Millionen Dollar. Weltweit verdiente "Coco" in nur zehn Tagen 280 Millionen Dollar. Allein in China wurden Tickets für 75,6 Millionen Dollar verkauft.

Auf Platz zwei der Charts hielt sich der Actionfilm "Justice League" mit Ben Affleck, Henry Cavill und Amy Adams. Mit weiteren Einnahmen von 16,8 Millionen am Wochenende liegt das Superhelden-Spektakel allein in Nordamerika jetzt bei einem Verdienst von 197,3 Millionen Dollar. Keine Veränderung auch auf Platz drei: "Wonder", die mit Julia Roberts und Owen Wilson besetzte Geschichte eines kleinen Jungen mit deformiertem Gesicht, legte 12 Millionen zu und kann jetzt auf ein Gesamtergebnis von fast 90 Millionen Dollar verweisen.

Die Götter-Saga "Thor: Ragnarok" mit Chris Hemsworth und Cate Blanchett war wieder auf Rang vier, gefolgt von der Komödie "Daddy's Home 2" auf Platz fünf.