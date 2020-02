Dieser Schauspieler hat für einen neuen Kinofilm die Pfeifsprache «Silbo Gomero» erlernt und pfeift uns was vor

Sie spielen im Film den Mafioso, der dem korrupten Polizisten Cristi die Pfeifsprache beibringt. Wie erlernten Sie sie selbst?

Antonio Buil: Mein Lehrer und ich begannen mit Lektionen via Whatsapp. Er brachte mir auch die Kultur dieser kleinen Kanareninsel näher.

Kannten Sie die Sprache vorher?

Ich bin zwar Spanier und wusste, dass es diese Sprache gibt, kam aber nie damit in Berührung. Auf La Gomera ist Silbo Gomero, so heisst die Pfeifsprache, Pflichtfach an der Schule. Die Kinder haben neben Mathe- auch Pfeifunterricht.

Können Sie sie noch pfeifen heute?

Ja, soll ich? (Buil steckt sich den gekrümmten Finger in den Mund und pfeift laut in der Hotellobby, andere Gäste drehen sich um) Tü-tü-üüh-ü!