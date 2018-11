Simon Weiss trat im Finale ganz in Schwarz auf – wie ein Ninja eben. Ob ihm das Glück gebracht hat? Obwohl er den Hindernisparcours nicht ganz zu Ende schaffte – er scheiterte, als er sich von einer hängenden Tafel zur nächsten schwingen musste – geht Simon Weiss als Sieger hervor.

Für ihn war die Teilnahme an der Fernseh-Show trotz des verwehrten Preisgelds ein eindrückliches Erlebnis. Denn: Nur wer den Mount Midoriyama erklimmt und damit den Final-Parcours beenden kann, darf auch das Preisgeld mit nachhause nehmen. In Europa hat das bis jetzt noch niemand geschafft. Als «Trostpreis» gibt es für den Luzerner immerhin Gutscheine für Sportartikel in der Höhe von 2000 Franken. Und natürlich eine Medaille.

Simon Weiss, weshalb haben Sie bei dieser TV-Show mitgemacht?

Ich habe die Show bereits als Zehnjähriger im Fernsehen gesehen. Damals wurde das ursprüngliche Format aus Japan ausgestrahlt und da gab es deutsche Kommentatoren, die ich lustig gefunden habe. Ich dachte mir, wenn die Show einmal in die Schweiz kommt, mache ich mit, denn das ist meine Art von Sport. Meine Chancen über den Parcours zu kommen, schätzte ich als ziemlich gut ein und ich sah die Teilnahme als einmaliges Erlebnis an. Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, hätte ich das sicher bereut.

Wie haben Sie sich auf das Finale vorbereitet?

Zwischen dem Vorlauf und dem Final waren es nur vier Tage, deshalb war die Vorbereitung etwas schwierig. Vorher war ich jedoch jeweils auf dem Vita-Parcours unterwegs und habe alles geübt, was mit hangen und sich hochziehen zu tun hat.