Die US-Bürgerin, die mit bürgerlichem Namen Rose Marie Mazetta hiess, spielte in den 60er Jahren die Autorin Sally Rogers in der Fernsehserie um Komiker Dick Van Dyke. Darin ging es um die Produktion einer fiktiven Fernsehshow.

Die Schauspielerin stand ihr ganzes Leben auf der Bühne und vor der Kamera. Schon als Kind spielte sie Theater und moderierte ihre eigene Radiosendung. Anfang der 30er Jahre folgten die ersten Filmproduktionen. Noch vor wenigen Wochen erschien in den US-Kinos die Komödie "Wait for Your Laugh", in der sie auf ihre lange Karriere zurückblickt.

US-Moderator Larry King nannte Rose Marie "eine der ersten (und fantastischsten) witzigen Frauen in der Comedy". "Danke für all das Lachen", twitterte "Star Wars"-Ikone Mark Hamill.