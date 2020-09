Christian Johannes Koch thematisiert in seinem neuen Film die soziale Ungleichheit in der Schweiz

Ein dunkler Wintertag. Eine triste Vorstadt von Bern. Plattenbauten. Die Sozialwohnung ist etwas heruntergekommen. Marina und Artem stört das deprimierende Szenario nicht weiter. Sie wälzen sich im Bett und lieben sich innig. Sie sind glücklich, auch wenn das Leben um sie herum alles andere als schön zu sein scheint.

Doch was der Zuschauer in «Spagat» zu sehen glaubt, spielt sich ganz anders ab: Marina, eine Schweizer Lehrerin, führt eigentlich ein ruhiges, nahezu erfülltes Familienleben. Sie hat einen liebevollen Ehemann, eine etwas rebellische Tochter im Teenageralter. Sie geht in ihrem Job auf. Mit ihrer Familie lebt sie in einem schönen Haus auf dem Land. Doch als sie Artem, den Vater ihrer Schülerin Ulyana kennen lernt, beginnt sie mit dem papierlosen Migranten aus der Ukraine eine Affäre, die ihr ganzes Leben ins Wanken bringt.

Artem und Ulyana leben seit einigen Jahren unauffällig und ohne Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Sie kämpfen sich eher schlecht als recht durchs Leben. Als das Mädchen bei einem Diebstahl erwischt wird, fliegt aber nicht nur ihr Versteckspiel auf, sondern auch die Liebesbeziehung zwischen Marina und Artem.

Das Spielfilmdébut von Regisseur Christian Johannes Koch, das am 68. Internationalen Filmfestival von San Sebastián seine Weltpremiere feierte, ist ein solides, ruhig inszeniertes Drama, welches einen sehr intimen Blick auf die in Bedrängnis geratenen Figuren freilegt.

Die Idee zum Film kam dem 34-jährigen Filmemacher und Drehbuchautor 2016 im Studium an der Filmuniversität Babelsberg. «Ich wollte einen Film über die soziale Ungleichheit in einem reichen Land wie der Schweiz machen, die man hier auf den ersten Blick nicht sieht. Ich wollte hinter die Fassade schauen», erzählt Koch kurz vor der Weltpremiere in der nordspanischen Küstenstadt.

In Deutschland, wo der Schweizer zwölf Jahre in Berlin lebte, wären die Parallelwelten der Menschen mit Migrationshintergrund sichtbarer als in Schweiz. Konkreter Anstoss für «Spagat» war aber Kochs Verwunderung über den Widerspruch, dass papierlose Kinder in der Schweiz in die Schule müssen, gleichzeitig aber gar nicht da sein dürften.