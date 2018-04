Der selbsternannte Frauenheld Luca aus dem Kanton St. Gallen wartet mit Humor auf. Ja genau, Humor ist ja auch wichtig. Luca hat immer einen lustigen Spruch auf Lager. «Der italienisch-österreichische Storenmonteur will Traumfrau Adela mit seinem Humor und seiner offenen Art um den Finger wickeln.» Italienisch-österreichischer Storenmonteur klingt ja schon ziemlich lustig.

Auch Thomas versucht's mit Humor. Zudem ist er Berner. Und Landschaftsgärtner. Und angehender Banker.

Dank der Fernsehserie «The Big Bang Theorie» darf auch der «Nerd» im Klischee-Potpourri nicht fehlen: «Der Technik Geek unter den Kandidaten ist der 26-jährige Raphael. Skateboarden, snowboarden, surfen und Computerspiele gehören zu den zahlreichen Hobbys des tätowierten Informatikers.» Ok, damit hat er mit Sheldon Cooper nicht mehr viel gemeinsam.

Darf auch nie fehlen: Die «temperamentvolle Persönlichkeit». In dieser Staffel vertreten durch Sam. Er ist in Syrien geboren, in Deutschland aufgewachsen und studiert im Kanton Graubünden Multimedia-Produktion.

Ebenfalls für Frühlingsgefühle sorgen, möchte der eitle Patrick (30) aus dem Kanton Basel-Stadt. In seiner Freizeit schwingt der sportliche Basler seine Hüfte gerne zu Latino-Tönen. Und natürlich hat er stahlblaue Augen.

Den zweiten Basler Marc bräuchte es eigentlich nicht. Er ist ein Romantiker – Romantiker hat's ja schon (den Zürcher und den Thurgauer). Und er ist Fitnesstrainer. Auch das hatten wir schon (naja, Fitnessmodel, wo ist der Unterschied?). Und er ist eine Kämpfernatur. Genau wie Kevin.