Festival-Gründer sieht Corona als Chance: «Wir können Abstände besser einhalten als Stadttheater»

Graf Dracula lassen wir in seinem wohlverdienten Sommerschlaf. Ausserdem ist mit der Coronapandemie die Fledermaus, das Wappentier des Dracula-Clubs, etwas in Verruf geraten.

Noch im Februar hielten wir es für unmöglich, dass eine Pandemie Europa lahmlegen könnte, im März war sie Realität. Wer weiss, was im Juli sein wird? Doch ich denke, auf den Dracula-Club freuen wir uns wieder im nächsten Jahr. Krisen dieser Art bieten immer Chancen. Etwa die Möglichkeit, neue Ecken und Winkel in St. Moritz kennen zu lernen. Und einen Ort anders zu erleben. St. Moritz ist glücklicherweise voll von teilweise noch unentdeckten Spielstätten und Spielwiesen. Haben Sie den Film «Grand Hotel Budapest» gesehen? Das gibt es bei uns noch immer!

Wie halten Sie es mit der Distanz an den Konzerten? Können Sie etwas zum Schutzkonzept sagen?

Wir haben keine Spielstätten mit fixer Bestuhlung wie in einem Stadttheater. Daher können wir Abstände besser einhalten. Das Schutzkonzept müssen wir nun im Detail auf Herz und Nieren prüfen. Alles in allem Wir halten uns an die Vorgaben und wollen allen Beteiligten Sicherheit bieten. Wer sich ebenfalls daran halten will, soll das bei uns können.

Der Bundesrat rät zur Eigenverantwortung. Es gibt Spielraum. Sind Sie eher auf der vorsichtigen oder der mutigen Seite?

Unser diesjähriges Motto lautet «A Gentle Return to Live Music», eine behutsame Rückkehr zur Livemusik. Wir haben sie monatelang vermisst. Ausnahmen waren singende Baritone auf dem Balkon oder kleine Platzkonzerte vor Altersheimen. Wir möchten, dass man wieder dabei sein kann, wenn Klänge entstehen. Aber nicht um jeden Preis. Wir laden zur Musik, nicht zum Gerangel oder zur Festhütte.

In diesen Zeiten sind Originalität und Ideenreichtum gefragt. Die Offenheit für neue Formen. Was können wir diesbezüglich in St. Moritz erwarten?

St. Moritz ist bekanntlich der Ort der Pioniere. Hier brannte die erste Glühbirne. Hier hat Hotelier Johannes Badrutt vor 150 Jahren mit seiner berühmten Wette die ersten Touristen in den Schnee gelockt und damit den Wintertourismus erfunden. Ich beobachte mit Freuden, dass sich nun viele sehr kreativ und innovativ für die kommende Sommersaison rüsten. Es gibt zig Ideen vom Pedalorennen bis hin zum Tontaubenschiessen ist alles dabei. Es wird etwas laufen in diesem Sommer in St. Moritz, das ist sicher!

Im Festival-Programm hat es, mit Ausnahme von Marla Glen, die in Deutschland wohnt, keine amerikanischen Stars. Wen hatten Sie vorgesehen?

Dave Grusin, Lee Ritenour, Herbie Hancock, Arturo Sandoval und John McLaughlin und viele mehr. Jetzt haben wir halt stattdessen Dieter Meier, James Gruntz und Michael von der Heide mit Heidi Happy.