Feministin, Abenteurerin, Nobelpreisträgerin: Die englische Schriftstellerin Doris Lessing

Am Dienstag wäre die 2013 verstorbene Schriftstellerin 100 Jahre alt geworden.

Es war das «Goldene Notizbuch» (1962), das sie weltberühmt machte und den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung stärkte. Aber die britische Schriftstellerin hat sich ebenso wenig zur Feministin erklären lassen wie zur Science-Fiction-Autorin oder zur Kommunistin. Wer sich nach dem «Goldenen Notizbuch» konsequent feministische Positionen wünschte, wartete so vergeblich wie jene, die nach psychologisch komplexen Romanen wie «Martha Quest» (1952) und dem schmalen, aber grossartigen Roman «Der Sommer vor der Dunkelheit» (1973) mit «Space Fiction» nichts anfangen konnten.

Doris May Tayler wurde am 22. Oktober 1919 in Persien geboren. Ihr kriegsinvalider Vater wollte England verlassen. 1924 übersiedelte die Familie nach Südrhodesien, wo sich Alfred Tayler in Tabak- und Maisanbau versuchte. «Schon bevor ich sechs war, bin ich mit meinen Eltern tage- und wochenlang gereist, auf dem Schiff, in Zügen und Planwagen. Es ist wunderbar für ein Kind, schon so vieles zu sehen. Vermutlich ist das der Vorrat, aus dem meine Fantasie schöpft», erzählte die Schriftstellerin bei einem Treffen 2004 in London.

Reisen als Kind brachte lebenslang Fantasievorrat

Die Kindheit als wildes Mädchen im rhodesischen Busch hat sie in ihrer Autobiografie «Unter der Haut» (1994) beschrieben. Viele ihrer Bücher beziehen ihre Inhalte und ihre Kraft aus diesen ersten dreissig Jahren. Neben dem Glücksthema der afrikanischen Natur stand das Leidensthema der Beziehung zur Mutter.