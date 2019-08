"La Svizzera italiana animata" lautet das Motto des kommenden Fantoche-Festivals. Mit dem Programmfokus "Schuhe, Hemd und 100 Lire" würden Migrationserfahrungen, Sehnsuchtsorte, Horizontverschiebungen und Heimatbilder reflektiert, teilten die Fantoche-Verantwortlichen am Dienstag mit.

Für die drei Wettbewerbe - den internationalen Wettbewerb, den Schweizer Wettbewerb und den Kinderfilmwettbewerb - wurden 84 animierte Kurzfilme ausgewählt. Zudem werden 21 Filme ausserhalb des Wettbewerbs gezeigt. Darunter sind einige, die bereits internationale Preise gewonnen haben. Insgesamt seien 2325 animierte Kurzfilme eingereicht worden, heisst es in der Mitteilung.

Darüber hinaus haben die Fantoche-Verantwortlichen 20 Langfilme ins Programm genommen, etwa die Schweizer Premiere von "Les Hirondelles de Kaboul" von Eléa Gobbé-Mévellec und Zabou Breitman. Der Animationsfilm wurde bereits an den Festivals in Cannes und Annecy gezeigt. An der Schweizer Premiere werden Eléa Gobbé-Mévellec und weitere Beteiligte anwesend sein, verspricht Fantoche.

Als weiteres Highlight stufen die Festival-Verantwortlichen einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung von "How to Train your Dragon" ein.

Der diesjährige Fantoche-Trailer stammt vom Tessiner Regisseur Mardel Barelli. Dieser Trailer sei eine moderne Variation der Tessiner "Torta di Pane", schreiben die Veranstalter. Barelli wird mit diversen Kurzfilmen im Rahmen des Schwerpunkts "La Svizzera italiana animata" vertreten sein.

www.fantoche.ch