Fado für die Ewigkeit: 100 Jahre Amália Rodrigues

Sie war die Königin des Fado, Portugals Schicksalsgesang. Wie keine andere hat sie in ihren Liedern das portugiesische Lebensgefühl «Saudade», diese unstillbare Traurigkeit und Sehnsucht nach einem unerfüllbaren Lebensglück, diese Wehmut und dieser ewige Schmerz vertont. In Portugal ist die Leidensfähigkeit ein Wert. Deshalb erzählen Fado-Lieder am liebsten von den traurigen Geschichten des Lebens. «Wenn man hellsichtig ist, ist man traurig. Der Fado ist traurig, weil er hellsichtig ist», erklärte Amália Rodrigues selbst einmal.

Über ihr richtiges Geburtsdatum wird immer noch gerätselt. Im Pass soll der 21. Juni 1920 stehen. Sie selbst wusste es aber nicht so genau und nannte meist den 1. Juli. Bei Wikipedia wird dagegen der 23. Juli genannt. Einig ist man sich aber über ihre Bedeutung: Amália Rodrigues ist die Stimme Portugals. Die Sängerin, die jetzt 100 Jahre alt geworden wäre, ist in ihrem Heimatland längst eine Legende, ein nationaler Mythos, ein Monument und eine Heilige.

Die Arme-Leute-Musik wird grosse Kunst

Woher der Fado kommt, weiss niemand so genau. Er soll auf die Mauren zurück gehen, die im 12. Jahrhundert von den Portugiesen aus Lusitanien verdrängt wurden. Andere sprechen von afrikanischen, arabischen und brasilianischen Einflüssen. Entstanden ist er Anfang des 19. Jahrhunderts in den Armenvierteln von Lissabon. Dort, wo die melancholischen Lieder den Unterprivilegierten ein Ventil für ihren Fatalismus boten. Fado erfüllte also für die Armen eine ähnliche Funktion wie einst der Blues für die Schwarzen in den USA.

Als eines von zehn Kindern hat Amália Rodrigues die Armut in ihrer Jugend am eigenen Leib kennen gelernt. Als Kind musste sie mithelfen, um die Familie durchzubringen, und sang schon früh vor Publikum. Ihre Karriere als Fado-Sängerin begann sie Ende der 30er-Jahre. Schon bald erlangte sie nationale Berühmtheit, machte den Fado mit ihrer unnachahmlich berührenden Stimme gesellschaftsfähig und zu einer identitätsstiftenden Musik von ganz Portugal.