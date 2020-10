Erstmals hinter statt vor der Kamera: Moritz Bleibtreu hat mit uns über sein Regie-Debüt «Cortex» gesprochen

Moritz Bleibtreu führte in «Cortex» nicht nur Regie, auch das Drehbuch stammt von ihm und als Hagen bekleidet er die Hauptrolle gleich selbst. Dieser wird geplagt von heftigen Nacht- und Tagträumen. Sie setzen eine Kaskade an Ereignissen in Gang und stellen nicht nur die Beziehung zu seiner Frau Karo (Nadja Uhl) in Frage. Wer gerne rätselt, der wird seinen Spass haben. Für Bleibtreu-Fans aber sowieso ein Must-see. (dfu)

Beides. Wobei, wirkliche Albträume hatte ich schon lange nicht mehr. Als Kind hatte ich solche Träume, in denen man so richtig erschrickt.

Ich glaube,das ist ein Film, der vielen Menschen den Zugang zum Träumen geöffnet hat. Für mich war das einer der besten Filme der letzten zehn Jahre.

Ist Bodyswitch das Hauptthema des Films?

Man hat von mir als Schauspieler ein gewisses Bild. Als Autor und Regisseur war es mir deshalb wichtig, einen Film zu machen, der mir entspricht. Er soll zeigen, welche Art Kino mir gefällt, welche Geschichten ich gern erzähle und was man künftig von mir als Regisseur erwarten kann. Für mich geht es in dem Film ums Loslassen. Wir können nie etwas Neues beginnen, wenn wir nicht loslassen.

Können Sie das noch näher erläutern?.

Warum fällt es uns so schwer, loszulassen? Wir können uns an alles gewöhnen, ohne dass wir es merken. Gewöhnung ist die grösste «bitch» von allen, denn zu oft merken wir gar nicht, an was wir uns da grad gewöhnt haben. Warum merken wir nicht, dass wir uns verändern. Wenn wir es merken würden, könnten wir ja vielleicht etwas dagegen tun. Und wenn du aufwachst und es merkst, ist es schon zu spät. Veränderung ist leider nichts, was wir aktiv bestimmen. Es passiert mit uns.

Im Film ist Bodyswitch die Lösung dieses Dilemmas. Für mich als Zuschauer ist das ein ziemlich hoffnungsloses Unterfangen.

Nein, der Film legt dir nahe, dass du das bist, was du vorgibst zu sein. Dass wir sehr vorsichtig sein müssen bei dem, was wir vorgeben zu sein. Die westliche, liberale Gesellschaft ist voll von Möglichkeiten, dich individuell zu entfalten.