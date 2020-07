Erstes Schweizer Klassik-Drive-In: Hupkonzert für Barockkonzert

Gralshüter bitte rasch weiterklicken, vielleicht besser den Nachruf auf Peter Green lesen. Alle anderen: hinein ins Vergnügen, auf ans erste Klassik-Drive-in der Schweiz!

Wir wissen leider alle, wie es dazu kam ... Damals im April, als ein Virus die Schweiz stilllegte, ein Sommerfestival ums andere gestrichen wurde, erhob sich das kleine «Festival du Lied» in Fribourg und sagte trotzig mutig: «Wir machen ein Drive-in!» Ausgerechnet ein hochgeistiges Kunstlied-Festival suchte die Elektronik und die Autoposer?

Die künstlerische Leiterin und Mezzosopranistin Marie-Claude Chappuis passte ihr Programm rasch an und blieb ihrem hohen Anspruch treu: Am Samstag fand die Eröffnung mit Blockflötenmeister Maurice Steger und einer handverlesenen Schar Barockspezialisten statt. In der Stadt Fribourg fand Chappuis allerdings keinen passenden Parkplatz, erst in Charmey stiess sie auf den idealen Ort: Der Parkplatz der Seilbahn. Nix wie hin also ins Greyerzerland, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.

Auch bei Regen kann gespielt werden

Da die Schweizer dieser Tage aus den Städten fliehen und ihre schönsten Orte aufsuchen, ist es der ideale Festivalort geworden: Der Trend zeigt sich auch hier, gewisse Konzerte sind ausverkauft. «Wenn das Wetter mitmacht, dann haben wir viel Publikum. Aber keine Angst, wir können auch bei Regen spielen», sagt Chappuis.