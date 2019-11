Er kombiniert Barock und Breakdance – Jakub Józef Orliński stellt die Opernwelt Kopf

2019 gewann er den Gramophone’s Award als «Young Artist of the Year» sowie den Opus Klassik. Orliński ist richtig cool. Und das in verschiedener Hinsicht.

Besser als in seinen kühnsten Träumen

«Ich bin immer happy», erzählt er auf Youtube. «Weil ich meine kühnsten Träume vor zwei Jahren plötzlich übersprungen habe. Darum kann ich relaxed annehmen, was immer mir zufällt.» Und das ist – relaxed hin oder her – gerade einiges: Engagements für Konzerte und Titelpartien in der Carnegie Hall, Aix-en-Provence, Frankfurt, am Glynderbourne Festival. Und ab diesen Sonntag in Zürich. Da singt er den Perserkönig Cyrus in Händels «Belshazzar».

Dabei hat zunächst nichts auf eine Musikerkarriere hingedeutet. Orlińskis Eltern arbeiten als visuelle Gestalter. «In der Schule war ich der Schmächtigste und der Schüchternste. Meine Lehrer sagten: Gib nicht auf!», erzählt er entwaffnend ehrlich auf Youtube, für ein Treffen kurz vor der Zürcher Premiere hat er keine Zeit.

Dabei blitzt sein mittlerweile auffallend gut trainierter Bizeps aus dem T-Shirt (er hat für Nike, Samsung und Mercedes-Benz gemodelt). Aber das ist auch schon ungefähr seine einzige Starallüre. Denn sonst wirkt der 28-Jährige so sympathisch und zugänglich wie kaum ein anderer Opernsänger. Vielleicht, weil sein Weg so wenig vorgezeichnet war? Mit acht wurde er als Sänger für einen Kinderchor ausgewählt.