Er findet überall Spannendes: Wir trafen Schriftsteller Franz Hohler am Bahnhof Oerlikon

Es fehlt an nichts im Souterrain unter den Gleisen. Da ist die Bäckerei mit Stehcafé, die schon frühmorgens Pendler und Reisende verpflegt. Wer nicht gut sieht, kann schnell beim Optiker vorbeigehen. Das öffentliche WC ist nicht gerade eine Wellnessoase, aber okay. Selbst einen Rausch antrinken kann man sich an diesem Bahnhof als echter Kosmopolit: Eine Spirituosenkette bietet Schnaps und mehr aus aller Herren Ländern. Literaturaffin ist Oerlikon obendrein. Ein blaues Schild in der Unterführung weist in Richtung Max-Frisch-Platz. Und Gleis 4 kennt man sogar in Krasnojarsk, Sibirien: aus dem ins Russische übersetzten gleichnamigen Roman von Franz Hohler.

Am Bahnhof Tuttlingen ist morgens tote Hose

Fünfzehn Minuten Wartezeit werden nicht lang in Oerlikon. Anders als auf Bahnhöfen in der süddeutschen Provinz, an denen Hohler als Lesereisender in den letzten Jahren um- oder zugestiegen ist. Tuttlingen etwa oder Albstadt; Sigmaringen morgens um sieben: tote Hose. Der Wartebereich geschlossen, der Nachtclub AlfonsX öffnet um zehn, die Spielhalle, Zutritt ab 18, auch. Kein Kaffee in Sicht, nicht einmal einer «to go». Mutige passieren die Gitterdrehtür zum WC in den Katakomben des Bahnhofs. Belesene denken vermutlich an die Schrift über Dantes Höllentor: Lasst alle Hoffnung, die ihr eintretet.

Franz Hohler hat sich das menschliche Bedürfnis an jenem Morgen in Tuttlingen verkniffen, stattdessen auf einem Plastikhocker vor dem Bahnhof den mitge­brachten Apfel gefrühstückt und Tolstoi gelesen. Zu Hause in Oerlikon dann eine Geschichte geschrieben über die schwäbische Odyssee mit Welt­literatur im Handgepäck. «Kreutzer­sonate» ist eine von vierzig Alltags- und Reisebetrachtungen, die jetzt im Prosaband «Fahrplanmässiger Aufenthalt» erscheinen.

Die Welt da draussen – und die andere, die im Kopf entsteht

Wie zuletzt in «Ein Feuer im Garten» (2015) hat Hohler Beobachtungen und kleine Begebenheiten festgehalten: Erstaunliches und Skurriles, das sich zwischen Haustür und Bahnhof auftun kann, bei einem kurzen Abendspaziergang zum nächsten Postkasten oder am anderen Ende der Welt, in Kenia, Usbekistan oder Appenzell. Bei einer Führung durchs grösste Data-Center der Schweiz, auf einer einsamen Wanderung zum entlegensten Bergsee oder bei einem Zwischenhalt irgendwo in der deutschen Provinz. Immer kommt ihm da die Welt entgegen, und immer setzt sich Franz Hohler zu ihr in Beziehung. Oder er verbindet die sichtbare Wirklichkeit mit der zweiten, die in seinem Kopf entsteht.