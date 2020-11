Entgegen der Kontaktsperre: Nach diesem Film ist eine Diskussion und ein Glas Wein fast schon zwingend

Von einem Filmtitel sollte man sich ja nicht abschrecken lassen. «Zürcher Tagebuch» von Stefan Haupt («Zwingli») ist kein Zürich-Film. Also doch, eigentlich schon, sofern man die Bilder und Protagonisten isoliert betrachtet. Und mit diesem «Ja und Nein», «eigentlich schon», dem ständigen Reflektieren also, sind wir mitten im Film.

Auf diesem Prinzip ist er aufgebaut, in einer Welt der klaren Meinungen, der überdeutlichen Profilierung, in der es an der ­Fähigkeit zu zweifeln mangelt, ist Haupts filmisches Tagebuch wohltuend zurückhaltend.

Die Fragen eines alten weissen Mannes

Zürich steht zwar im Titel, die Themen aber sind universell. Klima, Flüchtlinge, Immobilien. Finanzkrise, Zusammenleben, Demokratie. Er wirft vor allem Fragen auf, er liefert aber auch einige Aha-Momente.