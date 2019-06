Elton John schont sich nicht, er spielt und singt zweieinhalb Stunden lang. Der 72-jährige englische Pianist, dessen reiches Leben im Porträtfilm «Rocket Man» unlängst Erfolge feierte, gibt in einem Fussballstadion einen lauten Abschied: in einer Lautstärke, bei der in der Deutschschweiz der Veranstalter gebüsst würde.

Elton John zeigt sich in guter Laune: «Ich bin sehr geehrt, endlich doch mal in Montreux spielen zu können.» Er habe das Jazzfestival über die Jahre auf DVD und am Fernsehen mitverfolgt.

Nach 4000 gespielten Konzerten, weit über 300 Millionen verkauften Platten und 50 Hits in den Charts muss er niemandem mehr etwas beweisen: Er kann rocken und schmachten – rollen und showen.

Trotz dicken Fingern ein hervorragender Pianist

Bei seinen Balladen hält er sich an die guten: «Rocket Man», «Daniel», «Goodbye Yellow Brick Road». Oder «Candle In The Wind», diesmal nicht für Lady Diana wie im 1997er Millionenseller, sondern wie im 1973er Original für Marilyn Monroe gesungen.