Ein unermesslich wirkender Liebender: Regie-Altmeister Werner Düggelin ist tot

«Ich will nicht mehr. Das Inszenieren strengt mich zu sehr an», sagte Werner Düggelin nach seiner Molière-Inszenierung am Schauspielhaus Zürich. Da war er 84 Jahre alt, und die meisten seiner männlichen Altergenossen längst als Rentner unsichtbar geworden. Es war ein Rückzug mit Rückzieher. Denn wie bei vielen Künstlern, die ein Leben lang für eine Sache brennen, musste es auch für «Dügg», wie ihn alle liebevoll nannten, irgendwie weitergehen. Und es ging weiter: Mit der Becket-Inszenierung «Glückliche Tage» 2015 am Schauspielhaus Zürich, und ebendort vor zwei Jahren, als er, seinem minimalistischen, strengen Stil streng die Treue haltend, Büchners «Lenz» inszenierte.

Ein halbes Jahr nach seinem 90. Geburtstag, um den er ja kein Aufheben machen wollte, ist sein Rücktritt von der Theaterbühne besiegelt. Werner Düggelin, einer der grössten Schweizer Regieexporte der letzten Jahrzehnte, ist mit 90 Jahren in Basel verstorben. Ohne ihn hätten die Chroniken der Schweizer Theaterhäuser in Zürich und Basel weniger Glanzpunkte, ohne sein Engagement für die französische Avantgarde ständen Namen wie Samuel Becket nicht selbstverständlich auf unseren Spielplänen. Neben Becket und Ionesco, mit denen er befreundet war, machte er Stücke von Georges Schehadé, Albert Camus, Jean Genet und Paul Claudel hierzulande bekannt.

Nostalgie war seine Sache nicht, und wahrscheinlich würde er auch einen Nachruf nur höflich zur Kenntnis nehmen. Nicht mal Theaterkritiken über seine Arbeit hat er gesammelt. Überhaupt hielt Werner Düggelin wenig von Eitelkeit. Legendär ist die Anek­dote über den verstorbenen deutschen Schauspieler Will Quadflieg, an dem sich Düggelin, der als Student als Beleuchter im Schauspielhaus Zürich jobbte, gerächt haben soll, indem er ihn bei der Premiere nicht anleuchtete. «Die Eitelkeit von dem hat mich krank gemacht», erzählte er Jahrzehnte später.

Düggelin und das Theater: Liebe auf den ersten Blick

Es ist klar, dass jemand, der sich mit solcher Inbrunst über das, was auf der Bühne abgeht, aufregen konnte, nicht lange im Hintergrund bleiben würde. Düggelin wusste bei seinem ersten Theaterbesuch am Schauspielhaus Zürich um die 20 plötzlich und ganz gewiss: Ich werde Regisseur. Es war ein «Coup de Foudre», wie er seiner Biografin Beatrice von Matt Jahrzehnte später verriet. Und er liess sich nicht mehr davon abbringen, auch wenn er in seinen späten Jahren den Regiejob auch mal für ein paar Jahre an die Theatergarderobe hängte und zwischen 1988 und 1991 die Leitung des Schweizerischen Kulturzentrums in Paris übernahm, um sich eine Auszeit vom Kräfte zehrenden Theater zu gönnen, das bei ihm merkwürdigerweise immer wie ein Kinderspiel wirkte.

Gelernt hat er sein Handwerk in den 1950er-Jahren an der Schule des Brecht-Schülers Roger Blin in Paris. Der brachte das Samuel-Beckett-Stück «Warten auf Godot» zur Uraufführung, machte Dügg mit Becket und Eugène Ionesco persönlich bekannt.