Ein Debütroman mit Potenzial: «Streulicht» von Deniz Ohde

Retten wovor? Das Mädchen – die Icherzählerin des Romans «Streulicht» – lebt mit den Eltern in einer von Industrie geprägten Kleinstadt, in der sie nie «ausmachen kann, wo sich der Druck aufbaute, ob es draussen auf den Flusswiesen war oder in irgendeiner Wohnung, ob es in einem selbst war, ob man selbst diejenige sein würde, die sich umbrachte» – oder jemand anders.

Gründlich lässt Autorin Deniz Ohde ihre Icherzählerin das Gelände des erstarrten Lebens vermessen; jeder Winkel der Trostlosigkeit scheint ausgeleuchtet, und natürlich liegen die Fallstricke, die diese Geschichte zu einer – in sich wiederum starren – Opfererzählung machen könnten, überall bereit.

Blick von innen und von aussen

Deniz Ohde balanciert mit poetisch genauem Blick an diesen Fallen entlang. Nicht nur die Erzählerin selbst blickt auf die depressiven Verhältnisse, sondern die Autorin ermöglicht auch den Blick von aussen auf das Mädchen und die junge Frau, deren Kräfte erstmals aufgebraucht werden von der Anstrengung, sich selbst gleichsam totzustellen in der zum Zerreissen gespannten häuslichen Welt.

Auch «draussen» ist erstmals nur stummes Überleben möglich. Da ist der Lehrer Herr Kaiser, der sie neben dem Vorzeigekind Sophia als «Ausländerkind» übersieht, – oder schadenfroh benachteiligt; da ist Sophias eifrige Streber-Mutter, deren hochgezogene Augenbrauen und beredtes Schweigen das Mädchen in seiner Minderwertigkeit bestätigen. Und da ist noch im Oberstufenkolleg, auf dem sie das Abitur nachholt, der Referendar, der findet, einer schon 22-Jährigen müsse er Punktabzüge geben. «Ich sah die Raster in seinen Augen, durch die ich gefallen war und immer noch fiel. Ich sah, dass er darin zu Hause war...und keine Lücke in seinem Denken entdeckte, weil es engmaschig war, weil es in sich schlüssig war, aber nicht ausser sich, wo ich stand.»

Bestechende Klarheit

Deniz Ohde ist 1988 in Frankfurt am Main geboren und lebt heute in Leipzig. «Sie schreibt mit bestechender Klarheit über einen Teil der Gesellschaft, der sonst viel zu selten zu Wort kommt», erklärt die Jury des Deutschen Buchpreises zur Wahl von «Streulicht»in die Shortlist.

Ihr sensibles und scharfsinniges Erzählen gelingt, weil es viel mehr ist als nur anklagend; in ihm sind die Mutter, die irgendwann krank wird und stirbt, aufgehoben und auch der Vater, hinter dessen Versagen wiederum Verhältnisse sichtbar werden, die ihm wenig Chancen liessen. Es gibt eben auch für so eine Kindheit keine einfachen Erklärungen, sondern nur das äusserst komplexe Leben.