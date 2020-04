Echo der Ausnahmesituation: Bunkermentalität wird Alltag

«Ist meine Welt so klein», singt eine Männerstimme, die mit Klavierbegleitung per Audiostream in den heimischen Einpersonen-Zuhörerraum schallt. Eine Frau beschreibt ihr Zimmer, in welchem sie sich seit fast fünf Wochen befindet: «Sechs Paar Socken, ein Glas Wasser.» Eine andere Stimme sagt: «Ich erinnere mich nicht mehr, wie es vorher war.» Und: «Ich hoffe, das Draussen ist nur in den Ferien und kommt wieder zurück.»

Es sind Sätze und Gedanken, die einem in dem durch die Coronapandemie auferlegten Lockdown-Dasein durchaus bekannt vorkommen können – auch wenn man sie vielleicht nicht ganz so poetisch verklausuliert und hintersinnig formuliert hat. Es ist ein Echo der Ausnahmesituation, der fast die ganze Welt unterworfen ist: in der Abschottung oder Bunkermentalität als Überlebensstrategie.

Wohnzimmerkonzerte und Küchenlesungen

Künstlerinnen und Künstler von überall her, aus allen Sparten haben es sich vor dem Hintergrund, dass ihnen die Auftrittsmöglichkeiten genommen worden sind, zur Aufgabe gemacht, mit dieser Situation zu spielen, sie zu hinterfragen, sie kreativ oder performativ zu verarbeiten. Sie veranstalten Wohnzimmerkonzerte, Küchenlesungen, illustrieren Plakate oder malen Bilder.

Aber nur wenige sind – oder besser: waren – wohl so nahe dran wie das Theaterkollektiv rund um Moïra Gilliéron, Ariane Koch, Zino Wey, kurz GKW, aus Basel und Berlin. Die interdisziplinär agierenden Theaterleute, die sich selber in einem künstlerischen Raum zwischen Metaphysik und poetischer Science-Fiction verorten, sind von den Ereignissen nicht nur situativ eingeholt und überrollt, sondern inhaltlich überholt worden.

«Wir arbeiteten seit gut anderthalb Jahren an einer szenischen Installation über die Verschanzungstradition, die Abschottungsmentalität und das Schutzbedürfnis unserer Gesellschaft», sagt Zino Wey am Telefon. Ursprünglich sei eine Langzeitperformance in vier Basler Bunkern geplant gewesen, die durch eine Audiospur miteinander verbunden gewesen wären. Diese Bunker sind nun aber physisch nicht betretbar oder mit anderen Worten: Das Projekt mit dem Titel «Drei neue Bunker» landete im metaphysischen Bunker.