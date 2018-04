Eine Findungskommission soll nach der Ausschreibung über die Nachfolge von Haferburg entscheiden, wie die Stiftung Theater Chur am Dienstag mitteilte. Haferburg ist seit der Saison 2010/11 Direktorin am Theater in Chur.

Bereits bei der ersten Vertragsverlängerung im Frühjahr 2014 habe die Direktorin erklärt, dass sie nicht länger als zehn Jahre künstlerisch an einem Theater wirken wolle, damit keine Routine einkehre, schrieb die Stiftung in ihrer Mitteilung. Mithin stehen noch zwei Spielzeiten unter der Leitung von Haferburg.