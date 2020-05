Diese fünf Autoren sind die Geheimtipps an den Solothurner Literaturtagen

Urs Zürcher - Der expressionistische Historiker Atemberaubend – für einmal trifft das tatsächlich zu. Denn selten hat man in der Schweizer Literatur einen so fesselnd expressionistischen Romananfang gelesen: Wir sind im Kopf eines menschlichen Wracks, des 30-jährigen Jonas, der 2019 nach Basel zurückkehrt, grässliche Kriegsbilder aus der Ostukraine vor Augen, mit ­zerzaustem Bart, eingehüllt in ein Yak-Fell, seine rechte Hand von einer Granate abgerissen. Erschrockene Passanten gehen der Furcht einflössenden Gestalt aus dem Weg. Wenn er seine Kalaschnikow noch hätte, würde er die Leute hier abknallen, schiesst es ihm durch den Kopf. Sein deprimierendes Ziel: Der Mutter seines Freundes Benjamin von dessen Tod im ukrainischen Kriegswinter zu berichten.

In den besten Passagen wie ein existenzialistisches Drama

Auf 400 Seiten skizziert Urs Zürcher, wie aus den zornigen Basler Jugendlichen lebensverachtende Söldner wurden – in komplex verschachtelten Rückblenden. «Überwintern» ist kein blutiger Kriegsthriller, sondern eine vielstimmige, ruppige Milieustudie einer Generation im Selbstzerstörungsmodus. Die Hauptfiguren: Jonas, der hasserfüllte Kommunistensohn, der nach Deutschland abhaut und brachiale Gedichte schreibt, und Benjamin, Bürgersöhnchen und Jus-­Student. Schicksalhaft verweben sich ihre Lebenswege. Am selben Tag, dem 19. 8. 1988 geboren, werden sie nach einer Schulhofprügelei Freunde.

Stark ist der Roman in den atmosphärisch dichten Szenen, die den jugendlich-hochtrabenden Nihilismus zwischen Onanie, Sinnleere, unstillbarem Ekel und Gewaltfantasien einfängt. In den besten Passagen ist das existenzialistische Drama greifbar. Gehässige Betrügereien in den Familien und die Balkankriege als zeitgeschichtliche Tragödien liefern den Hintergrund. Als passenden Soundtrack hören sie am liebsten düsteren Hardrock von Celtic Frost. Zürcher ist zudem ein Duftspezialist. Man riecht sich förmlich in den Roman hinein: Vom grasigen Duft eines Sommertags bis zum Geruch nach Schmierfett und Schimmel in der Ukraine.

Parallelen zur Zeit vor dem 1. Weltkrieg

Da wagt sich also einer an ganz grosse Themen. Mit seinem dritten Roman «Überwintern» ist der 56-jährige Basler Historiker Urs Zürcher zum ersten Mal an die Solothurner Literaturtage geladen. Bis anhin wurde der Autor medial nur am Rand beachtet. In seiner Doktorarbeit hatte er sich vor 25 Jahren dem Verhältnis der Medizin zu Missbildungen gewidmet. In seinen spektakulären Romanen erzählt er nun mit einer düsteren Gegenwartsanalyse von seelischen Deformationen, von Gedächtnisverlust und politischer und existenzieller Radikalisierung. In seinem neuen Roman nimmt er das Thema seines Debüts «Der Innerschweizer» aus dem Jahr 2014 auf: Wie geraten junge Schweizer derart aus der Bahn, dass sie aus Abscheu vor der Gesellschaft zu Fanatikern werden?

«Nichts von dem, was Gegenwart genannt wurde, wies über sich hinaus», denkt Benjamin einmal. Urs Zürcher verweist damit auf die Kontinuität des expressionistischen Pathos mit den Leitbegriffen Überdruss, Ekel, Langeweile und Todessehnsucht, die vor dem Ersten Weltkrieg in eine katastrophale «Reinigung durch Krieg» mündeten. Hansruedi Kugler

