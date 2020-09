Dienstantritt am 18. Oktober: Die Zürcher «Tatort»-Kommissarinnen Carol Schuler und Anna Pieri Zürcher im Bewerbungsgespräch

«Alles meins», ruft Carol Schuler (33) mit gespieltem Pathos von einem Balkon des Zürcher Hotelturms Marriott und zeigt auf die beeindruckende Stadtkulisse. Anna Pieri Zürcher (41) stolpert derweil über den Vorhang der angemieteten Suite. Besoffen sei man nicht, nur müde vom Interviewmarathon, versichert man uns. Die Schauspielerinnen, bei denen auch privat die Chemie zu stimmen scheint, stellen ab dem 18. Oktober das neue Zürcher «Tatort»-Ermittlungsteam.

Frau Pieri Zürcher, Ihre Muttersprache ist Französisch. Lief am Set zwischen Ihnen und Frau Schuler alles rund?

Pieri Zürcher: Ich mache auf Deutsch noch viele Fehler. Zum Beispiel dachte ich immer, man sage:«Ich bin verpisst». Carol hat mich erst Wochen später aufgeklärt, dass das «angepisst» heisst.

Schuler: Ach, ich fand das irgendwie süss von dir. Dafür habe ich Anna immer zum Lachen gebracht, weil ich diesen von allen Deutschschweizern verwendeten, aber völlig altmodischen Ausruf «Zut alors!» («Verflixt!») am Set benutzte. Dachte, das heisse «Sei ruhig jetzt!». Das wurde unser Running Gag.

Sie treten am 18. Oktober mit der Ausstrahlung der Folge «Züri brännt» in die Fussstapfen von Stefan Gubser und Delia Mayer. Was für einen Ermittlungsstil haben Ihre Ermittlerinnen?

Pieri Zürcher: Isabelle Grandjean ist ein Profi, perfektionistisch und charmant. Die glaubt nur an Fakten. Und sie ist ehrgeizig! Hat Karriere am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gemacht.

Schuler: Tessa Ott ist eher der intuitive, nicht so geradlinige Typ. Nach Feierabend trinkt sie gern mal einen Schnaps. Sie kommt aus einer reichen Zürcher Familie mit besten Beziehungen, dank derer sie jetzt auch bei der Polizei ist.

Haben Sie Ihre Charaktere mitgestalten dürfen? Der leidenschaftliche Segler Stefan Gubser durfte schliesslich auch sein Segelboot nach Luzern bringen.

Schuler: Wir haben eng mit den Drehbuchautoren zusammengearbeitet. Die haben eine tolle und detaillierte Figurenbibel vorgelegt. Wir hoffen in Zukunft noch mehr von unseren persönlichen Interessen einzubringen.

Pieri Zürcher: Ich habe das SRF vergeblich gefragt, ob ich auch so einen coolen Ami-Oldtimerschlitten fahren darf wie Kommissar Freddy Schenk aus Köln. Wäre aber auch nicht sehr ökologisch gewesen.

Apropos ökologisch: Die «Tatort»-Folge «Züri brännt» wurde vom SRF erstmals möglichst nachhaltig produziert. Haben Sie das am Set bemerkt?

Schuler: Wir haben hauptsächlich vegetarisch gegessen und wiederverwendbares Besteck und die immer gleichen Kaffeetassen benutzt. Man gewöhnt sich schnell daran. Ich habe in den letzten Jahren schon an mehreren solcher Filmsets gearbeitet.

Haben Sie Kindheitserinnerungen an gemeinsam verbrachte «Tatort»-Familienabende?

Schuler: Ich komme überhaupt nicht aus so einer «Tatort»-Gucker-Familie. Aber ich habe mal in Berlin, wo ich immer noch lebe, in einer grossen WG gewohnt. Dort sass man tatsächlich jeden Sonntag ganz klassisch vor dem Fernseher und hat «Tatort» geschaut. In Berlin sind «Tatort»-Kneipen, wo man sich zum Krimischauen trifft, nach wie vor sehr beliebt.

Pieri Zürcher: Mein Vater hat sich, wie es sich für einen rechten Berner gehört, sonntags immer Krimis angeschaut. Auch meine Schwester, die in München lebt, ist ein riesiger «Tatort»-Fan. Sie bewegt sich in einem jungen Künstlermilieu und meint trotzdem: Montags reden immer alle über diesen «Tatort».