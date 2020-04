«Die Verlorenen von Chicago»: US-Autorin Rebecca Makkai begleitete Aids-Infizierte bis zu deren Ende

Man schreibt das Jahr 1985, als Rebecca Makkais Aids-Roman «Die Optimisten» anrollt – und das «Monster», das nach seinen Protagonist greift, trägt die wissenschaftliche Bezeichnung «Human immunodeficiency», kurz HIV – Typ 1. Gemeint ist das Aids-Virus, das bis Ende 2015 weltweit 36,9 Millionen Menschen das Leben kostete. Was es von Mitte der Achtzigerjahre an in der Schwulenszene von Chicago, speziell im sogenannten «Boystown», anrichtete, das erzählt uns die 1978 geborene Amerikanerin Makkai am Beispiel einer Handvoll Figuren, die sie vom Ausbruch ihrer Krankheit bis zu deren Ende begleitet.

Aussichtsloser Kampf

Es beginnt mit der Trauerfeier des seiner Krankheit bereits erlegenen Comiczeichners Nico, zu welcher die Hauptfiguren des Romans in dessen Elternhaus zusammen kommen. Um gemeinsam Abschied zu nehmen. Aber auch, um einander Mut zuzusprechen für den Kampf, der jedem Einzelnen von ihnen im Folgenden bevorsteht. Denn bis zur Einführung der hochaktiven antiretroviralen HAART-Therapie 1996, die ihre Leben retten könnte, werden elf lange Jahre vergehen. Für die im amerikanischen Aids-Epizentrum 1985 Gefangenen ein unerreichbares Zeitziel. So kämpfen Makkais Infizierte von Anfang an einen aussichtslosen Kampf – unter ihnen der junge Kunstkenner Yale und sein Partner Charlie, die zunächst unverdrossen weitermachen mit ihren ins Visier der Krankheit geratenen Leben.

Charlie leitetet als dessen Herausgeber ein Trendmagazin, das sich Aussenseiterthemen widmet, während Yale für eine Kunstgalerie potente Spender an Land zu ziehen sucht. Doch mit jedem Tag, der vergeht, fühlen sie das Näherkommen des unbezwingbaren Gegners.

Infizierte sind dem Tod geweiht

Anschaulich versteht es die 1978 geborene Amerikanerin Makkai im Rahmen ihres «New York Times»-Bestsellers, die einzelnen, im Zeichen der immer raumgreifenderen Bedrohung verlaufenden Geschichten ihrer Figuren zu einem Stimmungsbild jener einst anhebenden Chicagoer Aids-Pandemie zu verdichten. Denn so tapfer ihre Protagonisten ihrem Schicksal auch zu trotzen versuchen, sie bleiben Existenzen auf Abruf – dem Tod Geweihte.

Yale gelingt es am Ende, die betagte Kunstsammlerin Nora zur Schenkung einer Reihe bislang unbekannter Modiglianis, Soutines und Pascins zu bewegen. Doch als Charlie sich bei einem Seitensprung das Virus holt – und ihn damit infiziert, sind auch Yales Tage gezählt.

Gegenläufig dazu – und in Form eines Zeitsprungs in das Jahr 2015 – entrollt Makkai uns die Geschichte von Fiona, der Schwester von Nico, dem ersten Aids-Opfer des Romans. Sie fliegt nach Paris, um dort mit Hilfe eines Detektivs ihre in die Fänge einer Sekte geratene Tochter Claire zu suchen. Vor Ort aber, wo sie auf den inzwischen betagten schwulen Freund aus alten Chicagoer Tagen, den berühmten Fotografen Richard Campo, trifft und die Terroranschläge vom 13. November Paris erschüttern, holen sie die alten Geschichten auf schmerzhafte Weise noch einmal ein. Und was plötzlich greifbar wird, ist eine überzeitliche Angst, die Makkais Roman mit jeder Zeile beschwört.

Wie ein Kommentar zu den aktuellen Vorgängen

Entsprechend erscheint ihr unter die Haut gehendes Buch plötzlich wie ein passender Kommentar zu den aktuellen globalen Vorgängen – auch wenn die darin geschilderte Pandemie dereinst eine andere war. Das stellt ihn in eine Reihe mit Albert Camus’ plötzlich wieder hochaktuellem Roman «Die Pest» oder Philip Roths Buch «Nemesis», in welchem der US-Schriftsteller 2011 die aufkommende Polio-Epidemie im amerikanischen Sommer der letzten Kriegsjahre beschwor.

Zwar findet Fiona ihre Tochter am Ende – doch zu einer wirklichen Versöhnung zwischen den beiden kommt es nicht. Für Makkais Roman und ihre Figur aber schliesst sich der Kreis. Denn das ist es, was Fiona beim Anschauen einer von Richards Video-Installationen sieht, in die er alte Fotos der Freunde von einst eingearbeitet hat: «Junge Männer mit den Händen in den Hosentaschen, die darauf warteten, dass alles begann.»

Rebecca Makkai: Die Optimisten