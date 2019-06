Wie kommt es, dass man noch nie jemanden ein schlechtes Wort über Meryl Streep hat reden hören? Die Frau eckt nicht an, spaltet nicht die Meinungen (okay, wir wissen, es gibt da jemanden, der findet, Meryl Streep werde gewaltig überschätzt). Im Gegenteil hört man die Leute dann eher noch sagen: «Der Film war zwar nicht besonders, aber die Streep, die war gut.» Langweilig ist sie eben auch nicht. Alle interessieren sich für Meryl Streep. Wir nehmen den morgigen 70. Geburtstag der US-amerikanischen Schauspielerin zum Anlass, um über eine Frau nachzudenken, die seit nunmehr 40 Jahren praktisch zu jeder Hollywood-Award-Show gehört. Ohne Moderator: Das geht. Ohne Meryl Streep: no way!

21 Mal war sie für einen Oscar nominiert, 30 Mal für einen Golden Globe – so oft wie sonst niemand. Gewonnen hat sie den Oscar «erst» dreimal: erstmals für ihre Nebenrolle an der Seite von Dustin Hoffman im Scheidungsdrama «Kramer vs. Kramer», letztmals für ihre Margaret Thatcher in «The Iron Lady»; den ersten Hauptrollen-Oscar bekam sie 1983 für ihre zutiefst bewegende Darbietung der ehemaligen KZ-Insassin in «Sophie’s Choice». Aber das geht schon in Ordnung. Mit Sicherheit für Meryl Streep. So gelassen wie sie sitzt jeweils keine der Mitnominierten im Publikum.

Hollywood-Ikone, aber null Diva Meryl Streep gilt als Hollywood-Ikone, sie ist eine der grössten lebenden Schauspielerinnen, hat aber nichts von einer Diva. Dass sie derart respektiert und bewundert wird, von Kollegen, Kritikern und Zuschauern gleichermassen, liegt auch in diesem Widerspruch begründet: Sie hasst den roten Teppich und das ganze Tamtam um das Äussere, liebt aber ihre Kolleginnen und Kollegen, gibt sich stets bescheiden und humorvoll. Diese Gelassenheit musste sie erst lernen. Heute braucht die Schauspielerin niemandem mehr etwas zu beweisen, auch sich selbst nicht. Was nichts daran ändert, dass sie sich auf jede Rolle akribisch vorbereitet, angetrieben von Neugierde und einer kleinen Portion Versagensangst. Sicher, auch Meryl Streep durchlebte berufliche Tiefen, doch so richtig bergab ging es in ihrer Karriere nie. Sie hat in Meisterwerken wie Michael Ciminos «The Deer Hunter» an der Seite von Robert De Niro mitgewirkt, «Silkwood» von Mike Nichols oder «Out Of Africa» von Sidney Pollack.