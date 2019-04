Wie ist das denn? «Ihr seid mit einer Legende im Raum!», rief Orchesterleiter Christian Jacob. Das Publikum in der ausverkauften Aeschbachhalle klatschte begeistert, derweil Ron Carter, den mächtigen Bass in seinen Armen, auf seinem Hocker sitzen blieb, zufrieden ins Publikum schaute und verstohlen lächelte. Die 81-jährige Jazz-Legende hat schon alles erlebt, alles erreicht.

Der Meister muss nichts mehr beweisen und stellte sich in Aarau voll in den Dienst der Musik. Und die war vergleichsweise traditionell. Im Repertoire standen in erster Linie Jazz-Standards aus dem «Great American Songbook» wie Monks «Straight No Chaser», «Stompin At The Savoy» oder «Like Someone In Love», in geschmackvollen Arrangements des kürzlich verstorbenen Musikers Bob Freedman. Einem engen Freund von Carter und Jazzaar. Dazu kamen als Uraufführungen Mozarts Streichquartett Nr. 13 in d-Moll in Freedmans Adaption für Big Band sowie das wundervolle «Opus Five», eine Komposition, die Carter im Andenken an Freedman geschrieben hat.