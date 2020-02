Die Kunsthalle schmeisst eine Party – die Gästeschar ist bunt gemischt und überraschend

«Gibt es Fragen?», möchte Nick Mauss nach dem Rundgang durch die Kunsthalle Basel wissen. Gibt es Antworten, fragt man still zurück. Denn ganz ehrlich: Wie bringt man Skulpturen, Malerei, Videoinstallationen und Textdokumente in einen Zusammenhang, wenn zwischen ihnen drei Jahrhunderte und mindestens ein Ozean liegen?

Der 1980 geborene Deutschamerikaner Nick Mauss fungiert in Basel nicht nur als Kurator der lose betitelten Schau «Bizarre Silks, Private Imaginings and Narrative Facts, etc.». Er versteht den Museumskontext als Kunstform, auf die er mit eigenen Arbeiten neue Perspektiven eröffnen will. Dazu benutzt Mauss filigran bemalte Paravents, Torbögen und sogar ein Netz, um die Besucherinnen und Besucher von ausgetretenen Pfaden abzubringen und die Räumlichkeiten der Kunsthalle neu erfahrbar zu machen. Doch genau da fängt das Dickicht an.

Denn Mauss gibt absichtlich keine übergreifende Thematik vor. Stattdessen stellt er Werke zusammen, die nichts miteinander zu tun haben, wie er selbst betont. «Die Verbindungen und Resonanzen ergeben sich über Zeit», sagt der in New York arbeitende Kurator-Künstler in seinem subtil anglisierten Deutsch, «es ist ein langer ­Prozess.»

Wer hat Hitler zur Party eingeladen?

Zum Glück gibt es eine Abkürzung. Claudio Vogt, Presseverantwortlicher der Kunsthalle, hat sich während des Rundgangs eifrig Notizen gemacht. «Ich glaube, das erste Werk bringt die Ausstellung ziemlich genau auf den Punkt», bietet er dem verwirrten Journalisten Hilfestellung. Beim Eingang des Museums ist ein Künstlerbuch des US-Amerikaners Ray Johnson zu sehen, durch das Mauss in einer Videoinstallation blättert.