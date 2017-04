Da hat es unsereiner schon etwas schwerer, und man muss am persönlichen Stil noch etwas arbeiten. Dieses Gefühl bekommt man jedenfalls, wenn man das Buch «Das Kleiderschrank-Projekt» der deutschen Bloggerin Anuschka Rees liest. Sie geht die Sache sehr systematisch an und versteht ihr Buch als Werkzeugkasten voller Tipps, Strategien – und Übungen. Ja, genau. Das wirkt dann zwar eher demotivierend, wenn man nach dem Ausmisten des Kleiderschrankes erst mal seine gewählte Kleidung der letzten zwei Wochen analysieren und auf Recherche nach dem gewünschten Stil gehen soll. Da ist Selbstreflexion gefragt. Aber schliesslich geht es der Psychologin darum, dass wir bewusster konsumieren, gute Qualität erkennen und dann auch noch unseren ganz persönlichen Stil finden.

Dass weniger eindeutig mehr ist, zeigt auch das Buch «Stilvoll» von Marlene Sørensen. Darin geben Frauen ihre Tipps weiter, die ihren Stil bereits gefunden haben. Was sie verbinde, so schreibt Sørensen in ihrer Einleitung, sei, dass sie anderes zu tun haben, als über Klamotten nachzudenken. Mode soll also nicht kompliziert sein, sondern dabei helfen, Klarheit über sich zu gewinnen. Und das geht nun mal nur, wenn man genau weiss, was man im Kleiderschrank hängen hat.

Eine solide Grundgarderobe ist deshalb das A und O. «Statt einer hippen Bomberjacke lieber in einen Blazer investieren, der ist auch in drei Jahren noch aktuell», rät Luisa Rossi. Deshalb: «Kaufen Sie rational und nicht emotional ein!» Am besten geht man mit einer «Poschti-Liste» zum Einkauf. Ebenso wichtig: Die einzelnen Kombinationen fertig denken. Also: Lässt sich die Bluse auch mit der Chino-Hose oder der Jeans kombinieren? Und zu welchem Jupe passt sie?

Weniger ist mehr

Das bedeutet nun aber nicht, dass man die aktuelle Mode nicht im Auge behalten soll. «Guter Stil ist das Spiel zwischen soliden Basics und modischen Teilen», betont Rossi. Die Basics sind das Steak, die Beilage die modischen Teile oder Accessoires, die je nach Lust und Laune hinzugefügt werden. Dabei darf man durchaus auch etwas Mut an den Tag legen.

Dass Stil nicht allein eine Frage der Mode und eines prall gefüllten Kleiderschranks ist, zieht sich wie ein roter Faden durch die Stilbücher. Es ist sogar einfacher, wenn man aus einer übersichtlichen Anzahl, dafür ausgesuchten Stücken, kombinieren kann. Der Weg dahin klingt etwas aufwendig und zeitintensiv. Aber es ist tatsächlich so, dass man die Suche des eigenen Stils mit dem Lösen dieser farbigen Zauberwürfel vergleichen kann. Wenn man mal den Dreh raus hat, geht’s wie von alleine.