Doch heute berufen sich mehr Sängerinnen auf Billie Holiday. «Ella hat die Messlatte so hoch gesetzt, dass es nur wenige wagen, sich in ihren Spuren zu bewegen», sagt Brandy Butler. Am ehesten Dee Dee Bridgewater (66), die Fitzgerald schon ein Jahr nach ihrem Tod das Tribute-Album «Dear Ella» (1997) widmete, die ebenfalls 66-jährige Patti Austin («For Ella», 2002) sowie Dianne Reeves (60), die am 31. März im Library of Congress in Washington mit dem Konzert «Dianne Reeves Sings Ella» die offiziellen Geburtstagsfeiern zu Ehren der Jubilarin einläutete. Doch alle drei sind gestandene Jazzsängerinnen. Hinter ihnen klafft eine Lücke, die erst jetzt allmählich mit jüngeren Sängerinnen wie Cécile McLorin Salvant, Cyrille Aimée und Lizz Wright geschlossen wird (siehe Spalte rechts).

Ella Fitzgerald war die «Queen of Jazz», hat improvisiert und den Scat-Gesang, diesen spontanen Nonsense-Gesang, perfektioniert. Sie war aber auch die «Queen of Song». Eine Sängerin, die sich in der Schatzkiste des «Great American Songbook» bediente und selbst die trivialsten amerikanischen Schlager, populäre Songs des Rhythm and Blues wie auch der Beatles auf ihre unnachahmliche Weise interpretierte und in kleine Kunstwerke verwandelte.

«Ich stehle alles, was immer ich auch höre», sagte sie einmal. Ella hat sich immer auch als Unterhaltungs-Künstlerin mit grossem Pop-Appeal gesehen. Brandy Butler ist deshalb überzeugt, dass ihr Idol den Standard nicht nur für den Jazz gesetzt hat, sondern «mit ihrer unglaublichen stimmlichen Flexibilität und Dynamik jedes Genre bis heute beeinflusst». Ella Fitzgerald wechselte nie vom Jazz zum Pop, stand aber stets gleichzeitig mit einem Bein auf jeder Seite.

Die pure Freude

Trotzdem berufen sich nur wenige Popsängerinnen auf Ella. Christina Aguilera hat sie im Album «Back to Basics» gewürdigt. Und in der Art, wie sie ihre Stimme verwendet, kommt die britische Sängerin Lianne La Havas Ella am nächsten. Ansonsten bleibt es bei durchzogenen Annäherungsversuchen. Immerhin hat ihr die französische Popsängerin France Gall mit dem Song «Ella, elle l’a» (1987, also noch zu Lebzeiten) ein klingendes Denkmal gesetzt. Darin werden nicht ihre musikalischen Qualitäten hervorgehoben. Der Song hat nichts mit Jazz, Improvisation oder Swing zu tun. Stattdessen lobt er ihre Ausstrahlung: «Ella, sie hat’s, dieses gewisse Etwas, das die anderen nicht haben. Sie hat diesen unbeschreibbaren Charme, dieses kleine Feuer.»

Das streicht auch Lisette Spinnler hervor. «Ella strahlte eine Freude aus», «eine unverbrauchte Frische und sprudelnde Energie». Diese «kindliche Verspieltheit» fasziniert und inspiriert auch Brandy Butler: «Ella erinnert mich daran, mit Freude auf die Bühne zu gehen und zu singen. Und selbst dann zu lachen, wenn es mal nicht so gut geht wie erwartet – und einfach mit Freude weiterzumachen».

Im Gegensatz zu Billie Holiday hatten die Lieder bei Ella nie autobiografische Bezüge. Sie hat sich auch nie als explizit schwarze Sängerin verstanden. Sie wurde von allen geliebt. «Ich singe so, wie ich mich fühle. Deshalb singe ich happy Jazz», hat sie einmal gesagt. Ella, die Stimme des Lichts.