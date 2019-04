Dževad Karahasans brillanter neuer Erzählband «Ein Haus für die Müden» führt durch ein Jahrhundert bosnischer Geschichte. Was die Erzählungen verbindet, ist der Duft von Kaffee und Briefe, die ihre Adressaten nie erreichen. Karahasans Protagonisten sind auf den ersten Blick keine Typen, mit denen man unbedingt einen Kaffee trinken möchte. Sie sind konservativ, wehren sich gegen jede Veränderung wie etwa den Bau einer Bahnlinie, und weigern sich aus unergründlichen Gründen, versöhnliche Worte zu sprechen. Da ist Reus, der es in seiner Sturheit nicht schafft, der sympathischen Hajirja ein paar freundliche Worte zu sagen, obschon man hundert Meter gegen den Wind riechen kann, dass er seit langem in sie verknallt ist. Und da ist Juso, der sich viel zu lange nicht dazu hinreissen lässt, seinem Sohn zu verzeihen, auch wenn ihn seine Tochter unter Tränen darum bittet.

Autor löst tiefe Empathie aus

Dass man auf den zweiten Blick dann doch viel dafür geben würde, mit genau diesen Typen einen Kaffee zu trinken, liegt an Karahasans Erzählkunst. Geschickt setzt er den Bewusstseinsstrom ein und seine Dialoge sitzen meisterhaft. Er erklärt seine Figuren nicht, er führt einem die Typen nicht vor. Er sieht die Welt aus ihren Augen, mit einer Haltung, die zärtlicher nicht sein könnte. Was Karahasan durch diese Nähe bei Lesenden auslösen kann, ist eine tiefe Empathie, ein Verstehen, das über Worte hinausgeht.

So unversöhnlich manche der Protagonisten auch sein mögen, «Ein Haus für die Müden» ist ein Buch, das einem mit seiner eigenen Müdigkeit versöhnt und in das man, wenn man müde ist, unbedingt einkehren sollte. Müdigkeit meint hier in erster Linie nicht die Erschöpfung nach einem anstrengenden Tag im Büro, sondern eher die Schwere von Tagen durch den Verlust von geliebten Menschen. So sinniert etwa die Figur Karlo Brzhod: «Schön war ein (...) Leben, wenn man Andja hatte und wenn man auf sich und auf allem, was man tat, ständig einen aufmerksamen und geneigten Blick spürte.»

Aber auch gegen die leichtere Form der Müdigkeit bietet das Buch mehr als genug: Spannung, Sinnlichkeit und Humor. Die erste der fünf Erzählungen ist spannend wie eine Kriminalgeschichte. Man möchte unbedingt wissen, wer daran schuld ist, dass unzählige Briefe in besonders schönen Couverts erst zwei Jahre später ihren Adressaten gefunden haben. Die Auflösung des Falles liest sich wie eine packende Novelle etwa von Umberto Eco. In den folgenden vier Geschichten liegt das Rätselhafte dann eher im Mystischen und im sinnlichen Bereich. Man rätselt, in welcher Form Verstorbene, Feen und kurlige Wesen den Protagonisten

begegnen.

Sinnliches und Philosophisches

Sehr gut vorstellen kann man sich etwa die leuchtenden Dächer der Stadt Bagdag, von denen einer von Karlos Freunden jeden Montag erzählt. Auf beiläufige Art verbindet Karahasan das Sinnliche in Nebensätzen mit dem Philosophischen. Die Verwirrtheit der Protagonisten, die Präsenz des Mythischen leuchtet einem allerdings fast zu sehr ein, als dass man aus der Lektüre dieses Buches mit einem klareren Denken herauskommen würde, als man hineingegangen ist. Mehr Weisheit allerdings nimmt man bestimmt mit. Und Lust, zu erzählen.

Denn andauernd erzählen die Menschen in diesem Buch. Das Erzählen ist neben dem Scheitern ein Grundthema des Bandes. Gerade in den Binnenerzählungen zeigt sich Karahasans leuchtender Humor, etwa, wenn einer von Karlos Freunden jeden Montag die gleichen Stories über «den Schwobo» (Deutschland) erzählt: «Der Schwobo hat Strassen mit Asphalt gebaut, er hat Städte mit Beton geplant und so den Dreck und den Staub abgeschafft, das gibt es nicht, selbst wenn du es für eine Arznei brauchen würdest. Alles wäscht er fünfmal und zehnmal.».

Mal feiner, mal deftiger Humor

Die Beschreibungen erinnern an «Der Papalagi», jene fiktiven Reden eines vermeintlichen Südseehäuptlings von Erich Scheurmann. Aber sie sind einiges witziger als diese. Karahasans Humor ist mal fein, mal etwas deftiger «Du hast deine eigene Nase nie richtig gesehen, und da wunderst du dich, wann immer du entdeckst, dass dein Arsch hinten ist» lässt er etwa Juso sinnieren.

Was Dževad Karahasan Werk nebst seinem Humor auszeichnet, ist sein Talent für das «Dazwischen». Für das Zwischenmenschliche, das Transzendente, die Stimmungen zwischen den Zeilen. Wie sehr ihm auch das Poetische liegt, zeigt sich in diesem Buch etwa in der letzten, besonders zärtlichen Erzählung bei der Beschreibung des Dorfes Duvno. Vielleicht liegt es daran, dass nicht nur sein Protagonist, sondern auch Karahasan selbst dort geboren ist.

Dass keine dieser poetischen Beschreibungen auch nur ansatzweise ins Kitschige fällt, liegt bestimmt auch an der behutsamen Übersetzung von Katharina Wolf-Griesshaber. Eine Übersetzerin, deren Sätzen man ansieht, dass sie die Lesenden nicht für blöd hält. Auch wenn sich die erste dieser fünf Erzählungen vom Genre her etwas von den folgenden Erzählungen unterscheidet, ist dieser Erzählband einmal mehr eine Perle eines Autors, von dem man nur hoffen kann, dass er die nächsten Dekaden nie des Schreibens müde wird.