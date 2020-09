Der Oper läutet in Zürich die Totenglocke

So fürchterlich war eine Saisoneröffnung am Opernhaus Zürich noch nie. Und alle im Haus, die am Schluss jubelten und im Rhythmus klatschten, wussten es. Nicht, dass ein Sänger abgefallen wäre; nicht, dass das Orchester schlecht gespielt hätte, nicht, dass die Regie ein Aufreger war.

Aber diese Vorstellung von Modest Mussorgskis «Boris Godunow» war schrecklich, da Orchester und Chor coronabedingt im Kreuzplatz spielten und nur via Elektronik live ins Haus übertragen werden konnten.

Es war folglich kein Opernabend, sondern eine Anti-Corona-Demonstration: Künstler und Publikum applaudierten sich gegenseitig, so, wie es im Juni bei den ersten Gehversuchen der Kultur nach dem Lockdown noch und noch geschehen war. Damals hatte ich über diese Reanimation der Kultur geschrieben: «Man ist gezwungen, froh zu sein, dass überhaupt etwas ist, das an früher erinnert.

Womöglich darf man nach einem Konzert nicht mal mehr kritisch sein, muss vor dem Abgang einfach «Danke, habt ihr für uns gespielt» sagen.» 40 Tage später, anlässlich der Salzburger Festspiele, meinte ich, dass dieses Danke-Sagen nun endlich vorbei sei, dass es nun mit Haut und Haar wieder der Kunst gelte.

Doch was war das in am Sonntag? Galt es da der Kunst? Muss man beschreiben, wie schrecklich es ist, wenn das Orchester nicht im Haus ist, wenn es sich dort nur via Glasfaser entfalten kann? Soll man schreiben, dass im Fortissimo Chor und Orchester zu einem brutalen, dröhnenden Metall-Klang wurden? Dass es in den stillen Einleitungen, wo noch keine Handlung zu sehen war, klang, als schlage da die Totenglocke?