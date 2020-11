Der nächste Grosserfolg? Autor Jonas Jonasson bringt den Nachfolger vom «Hundertjährigen, der aus dem Fenster stieg»

Jonas Jonassons neuer Roman «Der Massai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte» ist ein typischer Jonasson: temporeich, mit groteskem, menschenfreundlichem Humor. Ein Lesespass. Gleichzeitig ist er eine schelmische Würdigung der Malerin Irma Stern. «Mir fallen Bilder in den Schoss – wie im Herbst die reifen Birnen ins Gras fallen», schrieb die 1966 verstorbene Expressionistin in einem ihrer überlieferten Briefe.

Tatsächlich platzen ihre Ölgemälde schier vor gesättigten Farben und der Lust an exotischen Motiven. Als deutsche Jüdin in Kapstadt geboren, wurde Stern zwar in Berlin geschult, fand aber erst später im südafrikanischen Exil sowie auf zahlreichen Reisen ihren Stoff und Stil. Porträts vor allem, Landschaften und üppige Stillleben sind in der neuen Monografie «Irma Stern – Afrikanerin in Europa, Europäerin in Afrika» (erschienen im Prestel-Verlag) abgebildet und kommentiert.

Zwei unsignierte Gemälde sind nicht dabei: Das Porträt einer Massai-Frau unter dem Sonnenschirm und das Bildnis von deren spielendem Sohn am Bach. Kein Wunder: Es gibt sie nicht. Der schwedische Bestseller-Autor Jonas Jonasson (59) hat sie erfunden und zu begehrten Objekten in seinem neuen Kunstkrimi gemacht.

Wieder ein Karussell skurriler Geschichten

Was sucht ein Massai in Schweden? Nun, Ole Mbatian der Jüngere, Medizinmann im Busch der Massai Mara, sucht in Stockholm nichts Geringeres als seinen Sohn Kevin. Er ist ihm in den Schoss gefallen wie Irma Stern die Bilder – zwar noch nicht reif wie eine Birne im Herbst, aber gerade im richtigen Alter, um zum Krieger ausgebildet zu werden. Dazu gehört die Beschneidung. Und vor diesem ehrwürdigen Ritual ist Kevin doch tatsächlich geflohen! Mitgenommen hat er nichts ausser zwei aufgerollten Bildern, die Ole Mbatian in seiner Hütte aufbewahrte.

Kevin – der Name lässt es ahnen – hat Wurzeln im hohen Norden. In Stockholm hat seine afrikanische Mutter als Prostituierte gearbeitet. Als sie an Aids erkrankte, hat sie ihn dem leiblichen Vater übergeben, einem Dauer-­Freier. Victor Alderheim, Kunsthändler, ist zwar glühender Nationalist und Rassist, das hat ihn nicht vom Sex mit dunkelhäutigen Frauen abgehalten. Die Folge davon – ein unerwünschtes halbschwarzes Früchtchen – hat er nach dem Tod der Mutter kurzerhand ins kenianische Buschland verfrachtet und dort ausgesetzt. Wo dann eben Ole Mbatian der Jüngere vorbeikam und nach acht Töchtern endlich seinen vom Himmel gesandten Sohn und Nachfolger fand.

Logisch, lässt er ihn nicht einfach ziehen. Nach einer Odyssee in Stockholm angekommen, stöbert er Kevin auf, der inzwischen eine Freundin hat und mit Hilfe der «Rache ist süss»-GmbH seinem Rabenvater das Handwerk legen will. Das Grüppchen schmuggelt die beiden aufgerollten Gemälde aus Ole Mbatians Hütte in Victor Alderheims Keller und richtet dort ein Fälscher-Atelier ein, das nur noch auffliegen muss, um den Ruf des geldgierigen Kunsthändlers zu zerstören. Doch da sich die beiden Gemälde bald als echte Irma-Stern-Werke erweisen, beginnt sich das Karussell des Kunstbetriebs erst richtig zu drehen – und mit ihm Jonas Jonassons grellbunter Geschichtenreigen.