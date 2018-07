Musio braucht Lärm und Bewegung zum Arbeiten. Der Zug funktioniert zum Beispiel auch – so ist das Pendeln zu seinem Nebenjob als Korrektor bei der «Neuen Zürcher Zeitung» keine verlorene Zeit. Am häufigsten arbeitet er in Beizen, vor allem in seinem Stammcafé Kairo. Und sein erfolgreiches Debüt, der Mysteryroman «Scheinwerfen» (2015), hat ihm Türen geöffnet: «Ich traue mich jetzt eher, für Recherchezwecke irgendwo anzuklopfen.»

«Flederhamster»

Vor «Wirbellos», das 2019 erscheint, veröffentlicht Giuliano Musio im Oktober das «Keinzigartige Lexikon» mit Illustrationen von Manuel Kämpfer. Es basiert auf Kolumnen für die Zeitung «Der Bund» und definiert Fantasiebegriffe wie «Flederhamster» oder «klitzegross». Der Witz ist, dass sie mit unikalen Morphemen spielen. Das sind Wortbestandteile, die nur in einem einzigen Wort vorkommen, wie «kunter» in «kunterbunt» oder «Him» in «Himbeere». «Seit Jahren schon entdecke ich alle ein bis zwei Monate wieder ein neues», sagt Musio.

Linguistik bezeichnet der studierte Germanist als «grosse Leidenschaft». Systematik und Regeln bestimmen auch seine Arbeitsweise. Für einen Roman erstellt er zuerst über Monate hinweg einen akribischen Plan, Kapitel für Kapitel, Szene für Szene. «Mich befriedigt die Erfüllung klarer Strukturen, die ich mir vorgebe», sagt der Autor. Zu Hause ordnet er sein ganzes Hab und Gut nach einem eigenen Schachtelsystem.

Unendliche Geschichte

Mit seinen Zwängen bringt Giuliano Musio manchmal Lektoren fast zum Verzweifeln, aber auch sich selbst. So scheiterte etwa der Versuch, jedes Kapitel von «Scheinwerfen» in gleich viele Zeichen zu packen, analog zur Standardlänge von Episoden in TV-Serien.

Andererseits: Ohne Freiheitsdrang wäre er nicht Autor geworden. «Ich bin in einer fünfköpfigen Familie in ziemlich engen Wohnverhältnissen aufgewachsen», sagt der Sohn eines schweizerisch-italienischen Arbeiterpaars aus Burgdorf. Mit dem Schreiben, das ihm keine Grenzen setzte, begann er sehr früh.

Die Kindergärtnerin las ihm einmal über ein Jahr verteilt «Jim Knopf» vor. «Dieses nach vorne offene, grossräumige Erzählen löst in mir noch heute Glücksgefühle aus», sagt der Autor. Die kurze Form interessierte ihn folglich nie. Und selbst sein Hobby, das Insektenforschen, ist eine unendliche Geschichte.

Fast jede Woche entdeckt er am Wegrand ein Insekt, das er noch nicht kennt. «Und das, ohne in fremde Länder reisen zu müssen.» Der Blick auf seine nahe Umgebung prägt wiederum seine Romane. Das Label «Lokalkolorit» ist ihm aber nicht geheuer. «Ich will, dass meine Geschichten überall funktionieren», sagt Giuliano Musio und blickt in Richtung Küste.