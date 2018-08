Es gibt gewisse Dinge, die in einem Märchen einfach nicht fehlen dürfen. Edle Prinzen, schöne Prinzessinnen, sprechende Tiere und, zu guter Letzt, ein prächtiges Schloss – wie jenes in Wildegg. Das Schloss und die Anlage stehen an diesem Wochenende, 1. und 2. September, ganz im Dienste des Märchen- und Geschichtenfestivals «Klapperlapapp». Die besten Märchenerzählerinnen und -erzähler der Schweiz befinden sich seit Ende Mai auf Tournee durch das ganze Land und machen für das grosse Finale auf Schloss Wildegg halt. «Das Festival in Wildegg ist sicherlich die Krönung der Tournee. Die Location mit dem Schloss ist einfach einmalig», sagt Michael Furler, Gesamtverantwortlicher des Festivalprogramms.

«Klapperlapapp» ist eine Erfolgsgeschichte. Erstmals durchgeführt wurde das Festival 2013 im Berner Dählhölzliwald, unter dem Namen «Geschichtenfestival Bern». Die gemeinsame Idee von Märchen-Urgestein Tinu Baud und Erzählerin Maya Silfverberg hatte allerdings Pech und schrieb zu Beginn rote Zahlen. 2015 übernahm der Zürcher Michael Furler die Gesamtverantwortung des Festivals, das nun in «Klapperlapapp» umgetauft wurde. Mittlerweile spielt das Festival jährlich 500 Shows in zehn verschiedenen Regionen der Schweiz. Mit diesem Erfolg hatte selbst der Verantwortliche nicht gerechnet. «Ich hatte das Potenzial für Wachstum gesehen. Dass es dann aber so schnell gehen würde, hat mich schon überrascht. Es zeigt auch, dass ein Bedarf an künstlerisch hochwertiger Unterhaltung vorhanden ist», sagt Furler.