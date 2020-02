Das Corona-Virus musste an den Swiss Music Awards im Luzerner KKL draussen bleiben

Der Mann hat gute Laune. Immer wieder feuert der Moderator am Freitagabend die Zuschauer am grünen Teppich an, doch «etwas Lärm» zu machen. Die vielleicht hundert Besucher machen «etwas Lärm». Machen die Welle, johlen, klatschen. Machen Selfies mit den Prominenten – etwa mit Stefanie Heinzmann.

Corona-Distanz kennt hier keiner, das Virus ist an den Swiss Music Awards omnipräsent abwesend. Einzig ein paar Desinfektionsstellen erinnern an es. Und ein Schild weist die Besucher darauf hin, dass sie keine Besucher sein dürften, wenn sie in den letzten zwanzig Tagen in einem Risikogebiet waren.

Schon alleine die Meldung, dass die Swiss Music Awards überhaupt stattfinden können, ist ja eigentlich ein Erfolg. Durch rasche Gesundschrumpfung schaffte es der Anlass unter die kritische Grenze von 1000 Besuchern zu kommen – ein Husarenstück, das manch einem anderen Anlass, mit weniger Publizität, nicht gelungen wäre.

Man habe «500 Leute ausgeladen – all jene, die zu schwach sind um das zu überleben», sagte Moderatorin Hazel Brugger bei der Begrüssung...