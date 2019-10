«Baby, Baby, Baby. I fahre dür ds Land, i luegen use und au paar hundert Meter stöu i mer d Frog, wie lang, dass me son es Schüud im Durchschnitt muess lo hange».

Nein, das Stück «Baby» handelt nicht vom Schweizer Schilderwahlkampf. Vielmehr beschreibt der Berner Mundartpoet Pedro Lenz mit feiner Ironie die Geburtstafel- und Babyschilder-Manie der Lina, Lea und Lolo, die seit einiger Zeit die eidgenössischen Gärten und Häuser von Jungfamilien schmücken oder, je nach Sicht, verunstalten.

«Mittelland» heisst das neue Programm von Pedro Lenz und dem Badener Saitenkünstler Max Lässer. Abgeleitet von Lässers Überlandorchester geht es um den Alltag im Lebensraum Mittelland. «Es ist eine Hommage an die Normalität. Wir sind beide Mittelländer, seit Jahren bereisen wir dieses Gebiet, selten den alpinen Raum. Ich reibe mich daran und nerve mich, und doch ist es unser Zuhause», sagt Lenz.

Am besten kommt die mittelländische Normalität im Stück «Fiiuschen» zum Ausdruck. «Mir si Fiiuschen», sagt Lenz. Darin stehen «Bündner Nusstorte und Thai-Curry», die beliebtesten Speisen in den SBB-Speisewagen, für helvetische Fusion. «Vermuetlech steit das für üsi Gägend und für üsi Zit. Exotik und Romantik, Färnweh und Heiweh, Heiweh und Färnweh», spricht Lenz in markantem Dialekt.

Pedro Lenz: Eine Annäherung an Gesang

In Lässers Proberaum an der Kronengasse Baden geben die Mittelländer Kostproben ihres Programms. «Keine Angst, ich singe nicht», sagt Lenz lachend. Und doch: So nah an so etwas wie Gesang war er noch nie. Dazu bewegt sich der lange Berner im Rhythmus der Musik. Pedro Lenz hatte schon immer eine Affinität zu Musik.