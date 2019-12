«Danke, Marie, danke für alles»: Roxette-Sängerin ist tot – so trauern ihr Band-Partner und die Popwelt

Ihre Stimme prägte die 90er-Jahre. Über 75 Millionen Tonträger hat Marie Fredriksson,

die Sängerin und Frontfrau des schwedischen Pop-Duos Roxette, zusammen mit Gitarrist und Komponist Per Gessle verkauft. Roxette zählte damit zu den erfolgreichsten Bands der Dekade. Auf der offiziellen Facebook-Seite wurde der Tod von Marie Fredriksson ebenfalls bestätigt. Auf schwarzem Grund prangen seit Dienstagmittag die Lebensdaten der Sängerin:

Marie Fredriksson ist 1958 geboren und studierte an der Musikhochschule im südschwedischen Svalöv. 1986 gründete sie mit Per Gessle das Pop-Duo Roxette. Den weltweiten Durchbruch schafften die Beiden 1989 mit dem Hit «The Look» aus dem Album «Look Sharp». Danach reihte das Duo mit Songs Hit an Hit. In den USA erreichte die Band vier Nummer-1-Hits. Nach «The Look», «Listen to Your Heart»,«It Must Have Been Love» (Soundtrack zum Film «Pretty Woman») und «Joyride» (1991). Nur wenige nicht-amerikanische Musiker haben das geschafft. Nach ABBA wurde Roxette zum erfolgreichsten Popexport der schwedischen Hitindustrie.

Nachdem die letzte Tournee hatte abgesagt werden müssen, schrieb sie den Fans:

Irgendwann müssen alle guten Dinge enden. Und auch wenn ich es liebe, auf der Bühne zu stehen und unsere Fans zu treffen, so habe ich keine Kraft mehr für das Leben auf Tournee. So ist es einfach.

Perfekte Durchschnittlichkeit Marie Fredriksson und Per Gessle haben mit ihren Liedern das Rezept für den erfolgreichen Radio-Song geschaffen. Mit Melodien, die so eingängig sind, dass sich schon beim ersten Höreindruck eine Vertrautheit einstellt. Dabei erfüllen die Lieder die Anforderungen der sogenannten Durchhörbarkeit: Sie ecken nicht an, tun niemandem weh, fallen aber auch nicht durch besondere Originalität auf. Etwas Rock, aber bitte nicht zu viel, etwas balladeske Emotion, aber bitte keinen Überschwang. Roxette zielte auf

den Geschmack der breiten Masse und traf ihn auch.

Du warst eine wunderbare Freundin in über 40 Jahren. Ich bin stolz, geehrt und glücklich, dass ich so viel Zeit mit dir, deinem Talent, deiner Wärme, deiner Grosszügigkeit und deinem Humor teilen durfte.

In dieses rund geschliffene Konzept passte die Stimme von Marie Fredriksson perfekt. Sie sang gut, ja makellos, aber das besondere Etwas fehlte. Die Fans haben es nicht vermisst. Bei Roxette war die Durchschnittlichkeit Programm, die Mässigung kommerzielles Kalkül. Gestoppt wurde der schwedische Hitexpress erst als 2002 bei Fredriksson Krebs (Hirntumor) diagnostiziert wurde und sie nur noch sporadisch auftreten konnte.

