An der diesjährigen Fantasy Basel werden mehr als 50'000 Besucher aus allen Ländern erwartet. Eine dieser Besucherinnen ist die Cosplayerin Yaya Han. Der Weltstar wird die Besucher vor Ort mit atemberaubenden Cosplays begeistern und als Jury-Mitglied auch am Contest dabei sein. Bereits bei der ersten Ausgabe des Festivals sorgte die Amerikanerin für grosse Aufmerksamkeit.

Yaya Han ist eine der wenigen Cosplayerinnen der Welt, die es geschafft hat, sich weltweit eine Community aufzubauen. Ihre aufwendigen Kreationen haben schon unzählige internationale Auszeichnungen erhalten. Han war als Gast, Jurymitglied, Performerin und Moderatorin bereits an über 100 Conventions und Events auf der ganzen Welt präsent. In den USA wurde ihr sogar ein eigener Comic gewidmet.

Fantasy Basel - The Swiss Comic Con findet vom 10. bis 12. Mai 2018 in vier Hallen der Messe Basel statt. Sie gilt als eines der größten Festivals in Europa für Fans von Film, Games, Comics und Cosplay.

Tickets sind auf Starticket.ch erhältlich.