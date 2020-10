Nun erfährt sie ein verdientes Revival. Die Fondation Louis Vuitton räumte im letzten Winter in Paris ihr ganzes Museum aus, um das Gesamtwerk Perriands aus 70 Arbeitsjahren zeigen zu können. Der Schweizer Verlag Scheidegger & Spiess brachte 2014–2019 vier grossformatige Bände heraus, die ihr Schaffen katalogisieren. Neu ist die ausführliche, schön bebilderte Biografie von Laure Adler auf Deutsch erschienen.

Sie, Charlotte Perriand (1903–1999). Architektin und Designerin, Französin, die in Japan, Indochina und Brasilien gearbeitet, aber Paris immer als ihr Zentrum gesehen hat. Und der wir Sessel, Sideboards und Tische, Küchen, Kleinwohnungen und serielles Bauen verdanken. Meist, ohne zu wissen, dass sie ihre Erfindungen sind.

Eine sanfte Landschaft und eine japanische Stele schmeicheln dem Auge. Blickfang auf dem Umschlag des Comics aber ist die mit akkuratem Strich gezeichnete Frau, die entspannt zu träumen scheint. Auf einer dieser berühmten Corbusier-Liegen. Würde sie diese Benennung hören, würde sie wohl sofort hellwach aufspringen, ihr Notizbuch zücken und uns beweisen, dass sie an der Entwicklung der ­«Chaise longue basculante» massgeblich beteiligt war.

Sein patriarchalisch despektierliches Zitat «wir sticken hier keine Kissen» fehlt in keiner Biografie Per­riands. Doch bald war sie unentbehrlich. Die Zusammenarbeit mit den beiden Jeannerets dauerte zehn erfolgreiche Jahre. Charlotte entwarf die Stahlrohrmöbel, Tische und Regale, die Inneneinrichtungen für Corbusiers Wohnmaschinen.

24 war Charlotte Perriand, als ihre «Bar sous le toit» aus Chromstahl und Glas – ihre Abschlussarbeit an der Union centrale des arts décoratifs – den 40-jährigen Le Corbusier und seinen Cousin Pierre Jeanneret begeisterte. Das war der Stil, der zu ihren Visionen passte. Doch «Corbu» tat sich schwer, eine Frau in seinem Männerbetrieb zu beschäftigen.

Eigenwilligste Publikation ist der Comic von Charles Berbe rian, der auf ihre Zeit in Japan fokussiert. Und auf dessen Cover Charlotte Perriand so glücklich zu träumen scheint.

Möbel, die erst unter aller drei Namen firmierten und nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch unter dem populären Brand Le Corbusier.

So selbständig wie sie sein konnte

Als intelligent, gar genial wird Charlotte Perriand beschrieben, als freiheitsliebend, sozial und politisch engagiert. Sie entwarf seriell fertigbare Obdachlosenheime und Schulpavillons, reiste nach Deutschland und nach Moskau, ihre Ehe scheiterte. Kurzum, sie war so selbstständig, wie es Frauen in den 1920er-Jahren erstmals sein konnten.

1940 erhielt sie eine Einladung des japanischen Industrieministeriums als Beraterin für japanische Designer. Sie reiste ab, mitten im Krieg, stürzte sich in die Entdeckung der fremden Kultur, fasziniert vom Handwerk, von Bambus und der genormten Bauweise der Häuser, von der Ästhetik, Philosophie und Teekultur. Das ist der Kern des Comics von Berberian. Aber er zeigt auch ihre Zweifel – in Form einer Krähe, die Le Corbusier ulkig ähnlich sieht. In Japan, dem Land ohne Sitzmöbel, sind ihre Hocker, niedrigen Tische und Bambussessel bis heute begehrte Klassiker.