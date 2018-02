Mit seinen 22 Jahren ist er der jüngste Schauspieler seit 1944 und dem damals 19-jährigen Mickey Rooney, der bei den Oscars als bester Hauptdarsteller nominiert ist, neben Veteranen wie Gary Oldman und Denzel Washington.

Dazu darf «Call Me By Your Name» auf drei weitere Oscars hoffen: für den besten Spielfilm, für das beste adaptierte Drehbuch (James Ivory) und für den besten Filmsong («Mystery of Love» von Sufjan Stevens).

Gäbe es auch einen Oscar für den herzzerreissendsten Liebesfilm: «Call Me By Your Name» hätte ihn auf sicher.

Call Me By Your Name (I/F/BRA/USA 2017) 132 Min. Regie: Luca Guadagnino. Mit Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg u.a. Ab Donnerstag, 1. März im Kino. ★★★★★