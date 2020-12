Bund stellt Strukturen bei Wagner-Festspielen auf Prüfstand

Der Bund will als einer der grossen Gesellschafter die Strukturen der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth überprüfen. «Wenn man Schwierigkeiten erkennt, sollte man die Lösung nicht auf die lange Bank schieben», sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Mir geht es darum, dass es in Bayreuth vernünftige und wirksame Strukturen gibt.»