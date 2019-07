Die Indizien sind eindeutig: Ein Künstler von Weltruhm ist hier zu Gast. Ein riesiges Banner hängt an der Fassade des Kunstmuseums Luzern. Polizisten haben die Einrichtung der rund 100 Werke bewacht. Und als Kontrast zu den Naturmotiven stechen in der Ausstellung «Turner. Das Meer und die Alpen» viele opulente Goldrahmen ins Auge.

Oder die Lawine in Graubünden («The Fall of an Avalanche in the Grisons», 1810): Ihr Getöse ist im Museum beinahe hörbar, bestehend aus gelben, weissen und braunen Wolken, Zacken und Schlieren. Dabei hatte Turner diese Lawine nicht selbst gesehen, sondern wohl auf seine Erfahrungen und Erzählungen zurückgegriffen.