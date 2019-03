Und dann fallen Schüsse. Unter anderem einer für die Frau mit den grauen Haaren im Bus, die rassistische Bemerkungen macht. Am Schluss einer gegen sich selbst. Der Text, mit dem der Aargauer Jeremy Chavez (19) an den Poetry-Slam-Meisterschaften in Luzern in die Endrunde des U20-Finals einzog, war politisch, wütend und sehr, sehr gut vorgetragen.