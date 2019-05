Flüchtig betrachtet erinnert der Plot an Homers Vers-Epos «Die Odyssee»: ein Mann verlässt seine Familie, bricht zu einer Reise voller verrückter Abenteuer auf – und kehrt nach deren erfolgreicher Bewältigung an den heimischen Herd zurück.

Doch weil der 1972 als Sohn jüdischer Eltern im heutigen St. Petersburg geborene Gary Shteyngart das Ganze im abschweifenden, wunderbar grossspurigen Übertreibungston des gewitzten Satirikers erzählt, macht sein neuer Roman «Willkommen in Lake Success» Homers Vorlage rasch vergessen – um vielmehr das Trump-Amerika schonungslos in den Fokus zu nehmen.

Im Zentrum: Barry Cohen, ein von seinem Job, seiner über-protektionistischen Frau Seema, dem ganzen Luxus und der Tristesse um seinen autistischen Sohn Shiva schwer genervter Hedgefonds-Manager. Einer, der kurzerhand Reissaus nimmt vor den Malaisen seines Alltags als Verwalter eines sagenhaften Vermögens – und auf einen ebenso wundersamen wie abenteuerlichen Trip quer durch die USA geht auf seiner Suche nach innerer und äusserer Neuausrichtung.

Das Handy landet im Müll

Wildentschlossen wirft der Kerl dafür Handy und Kreditkarten in den Müll, besteigt in New York einen Greyhound-Bus – sodass er wenig später durch die Busfensterscheibe blickend denkt: «Das war also Amerika. Ein grausamer Ort. Damit wollte er nichts mehr zu tun haben.» Ausser einem Koffer voller schwindelerregend teurer Uhren besitzt Barry nur mehr das, was er am Leib trägt.