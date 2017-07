Weiche Knie vor dem Aufstieg

In Leukerbad stellt sich aber erst einmal ein anderes Hindernis. Es ist Fronleichnam und eine Prozession zwingt zum mehr als gemütlichen Schritttempo. Rolf Hermann kommen Bilder von früher in den Sinn, als die katholischen Feiertagsrituale zu seinem Leben gehörten. Inzwischen ist er aus der Kirche ausgetreten, mit vielen Ansichten kann er sich nicht mehr identifizieren. Aber die Prozession heute, die gefällt ihm.

Am Fusse der ersten Leiter, die nach der Ankunft mit dem Bus in Leukerbad in etwa zwanzig Minuten zu erreichen ist, kommt das mulmige Gefühl wieder auf. «Eine von ihnen habe ich als besonders schlimm in Erinnerung», so der Schriftsteller mit Blick auf den felsigen Steilhang. Welche von den acht es ist, kann er allerdings nicht mehr sagen.

Wenn man sich vorstellt, dass Menschen die rund 100 Höhenmeter über die Leitern früher mit Kälbern über den Schultern oder nachts in angetrunkenem Zustand zurückgelegt haben, wird einem auch bei den harmloseren Abschnitten unheimlich zumute. Als Wanderer mit leichtem Gepäck – und mehr braucht es für den zweistündigen Fussmarsch nach Albinen auch nicht – ist die Sprossenwand jedoch ohne Probleme zu überwinden.

In Flaschen, bei der Talstation der Torrentbahn, ist der Abschnitt über die Leitern und durch ein lichtes, saftiges Waldstück beendet. Und auch das Rauschen der entfernten Dala, das die Kletterpartie begleitete, hat aufgehört. Rolf Hermann hat gehofft, das Restaurant hier sei geöffnet. Aber wie schon jene in Leukerbad ist auch dieses wegen des Feiertags geschlossen.

Auf Besuch oder zum Schafehüten

Im Weitergehen erzählt der Autor, dass er dieses Jahr mit seiner Frau und den beiden Kindern hier oben Ferien machen will. Zum ersten Mal in dieser Konstellation. Seit er nicht mehr im Oberwallis lebt, ist er nur zurückgekommen, um seine zwei Brüder oder die Eltern zu besuchen, die im Rhonetal leben. Oder zum Schafehüten, seinem einsamen und anstrengenden Studentenjob, von dem er aber bis heute schwärmt.

Er merke, dass er sich nach einiger Zeit in den USA und vielen Jahren in der Stadt wieder mehr für seine Heimat interessiere, sagt Hermann. Nicht, dass er wieder hier leben möchte, aber er beschäftige sich gerne mit der Gegend und den hiesigen Gepflogenheiten.

Das tut er auch in seinem neusten Buch «Das Leben ist ein Steilhang». Darin setzt sich der Autor auf witzige und ironische Weise mit seiner Herkunft auseinander. Alle Texte sind auf Walliserdeutsch und in der hochdeutschen Übersetzung zu lesen.

Auch in einem geplanten klassischen Erzählband werde das Wallis erneut im Zentrum stehen, so Hermann. Jenes Wallis seiner Kindheit und Jugend.

Die Suche nach schönen Worten

Obwohl er immer häufiger längere Texte schreibt, fühlt sich Rolf Hermann in der Lyrik am wohlsten. «Die Kurzform liegt mir», sagt er, «und mich interessieren neue, überraschende Wortkonstellationen». Um den Reim dagegen gehe es ihm schon lange nicht mehr. Lieber suche er nach schönen Worten und schreibe «um sie herum».

Kurz vor Albinen nähert sich ein junger Mann im Anzug und mit Posaune. Er ist der Dirigent der Dorfmusik und ein Verwandter von Rolf Hermann, wie sich sogleich herausstellt. Die beiden wechseln ein paar Worte, freuen sich, sich ausgerechnet hier oben zufällig über den Weg zu laufen, wo sie doch beide schon lange nicht mehr im Wallis leben.