Im Jahr 1938 beklagte die Welt eine «Jugend ohne Gott» – heute beklagt sie eine Jugend ohne Buch. Die Zeichen fürs Lesen stünden auf Düster. Düsterer als die Druckerschwärze, die es vielleicht ohnehin bald nicht mehr brauche. Denn in Sachen Bücher sei für heutige Jugendliche, wenn überhaupt, der Comicroman und Bestseller «Gregs Tagebuch» noch das höchste der Gefühle, monieren Fachleute. Vorbei die Zeit der solitären Schmöker wie «Sofies Welt» oder «Die Entdeckung der Langsamkeit».

Es heisst, viele Heranwachsende hingen lieber am Smartphone, an der Game-Konsole oder in der Endlosschlaufe von Netflix-Serien. Die Folgen? Fatal, befand die Pisa-Studie 2015, gemäss der bereits ein Fünftel aller 15-Jährigen nicht fähig ist, sinnerfassend zu lesen.

Ist die beschworene Lesedämmerung Realität? Eine kurze Umfrage im Bekanntenkreis ergab zunächst ein ähnliches Bild: «Seit Timm fürs Gymi so viel Lektüre bewältigen muss, liest er zu Hause nie», erzählt eine Mutter. Eine andere: «Lars liest nichts ausser Fussballberichte.»

Schwarzmalerei fehl am Platz

Ist es wirklich vorbei mit dem Jugendbuch? Das Bild, das die Mütter zeichnen, hält der Realität nicht stand. Totale Dystopien (negative Gegenpole zu Utopien) sind zwar im Bereich der Jugend-Literatur zurzeit omnipräsent, etwa mit «Die Tribute von Panem» (Suzanne Collins) oder «Game of Thrones» (George R. R. Martin). Doch was das Leseverhalten von Jugendlichen betrifft, ist Schwarzmalerei nicht angebracht.

Zu diesem Schluss führt eine Feldforschung dieser Zeitung in Bibliotheken, einer Kantonsschulklasse und im Gespräch mit denen, die es wissen müssen: den Jugendlichen. «Man wird reingezogen und kann nicht mehr aufhören zu lesen», schwärmt eine Schülerin der Klasse G1E an der Alten Kantonsschule Aarau. Sie ist nicht die einzige ihrer Klasse, die sich fürs Lesen begeistert: «Ich kann meiner Welt entfliehen und Dinge erleben, die sonst unmöglich wären», oder: «Mir gefällt die Spannung und die Diskussion mit anderen», sind Antworten der Schüler darauf, warum sie lesen. Kein Grund also, in den allgemeinen Klagegesang um eine Bücherdämmerung einzufallen, denn die frohe Botschaft lautet: Und sie lesen doch. Die Jugendlichen.

So lesen Jugendliche: